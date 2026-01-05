Малюк подав у відставку
Василь Малюк заявив про відставку з посади очільника Служби безпеки України. Він керував відомством з липня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба - запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - написав Малюк.
Він також зазначив, що вірить в справедливий мир та розквіт України.
"З великою вдячністю за підтримку - колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Честь маю!" - додав Малюк.
Зазначимо, раніше ми писали, що минулої п'ятниці президент Володимир Зеленський пропонував Малюку перейти на іншу посаду. Розглядалось два варіанти: або Служба зовнішньої розвідки, або Рада національно безпеки та оборони. За інформацією РБК-Україна, голова СБУ тоді відмовлявся це робити.
Василь Малюк
Василь Малюк родом з міста Коростишів Житомирської області. Закінчив Національну академію СБУ і з 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки.
У січні 2020 року він перейшов до Центрального управління СБУ, а вже в березні був призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У липні 2022 року Малюк став тимчасово виконувачем обов’язків голови СБУ. А в лютому 2023 року Рада офіційно призначила його керівником відомства.
Малюк - учасник бойових дій, генерал-лейтенант та в травні 2025 року йому було присвоєно звання - Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".
Детальніше про те, хто такий Василь Малюк і яка його роль у протистоянні Росії - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Кадрове перезавантаження Зеленського
Зазначимо, січень в Україні розпочався з низки гучних кадрових рішень. Так, минулого тижня президент Володимир Зеленський все ж визначився з кандидатом на посаду глави ОП. Ця позиція була вакантною після звільнення Андрія Єрмака. Загалом у президента було 5 варіантів, але вибір пав на на той момент очільника ГУР Кирила Буданова.
Згодом вакантне місце глави ГУР зайняв Олег Іващенко (глава СЗР).
Далі кадрові перестановки дійшли до Кабміну. Було вирішено, що віце-прем'єр і глава Мінцифри Михайло Федоров очолить Міноборони, а чинний глава відомства Денис Шмигаль керуватиме Міненерго.
Тоді ж з'явилась інформація, що і главу СБУ Василя Малюка можуть звільнити. У мережі військові закликали не робити цього та висловлювали підтримку Малюку. Втім, Зеленський на суботньому брифінгу заявив: "всіх поважаю, але буду робити ті ротації, які я вирішив".
Зеленський також заявив, що планує ротацію всіх очільників силових та правоохоронних відомств, а далі - ротації в армії. Такі дії він пояснив тим, що якщо Україні доведеться і далі воювати - потрібна свіжа сила. Разом з тим, за словами президента, більшість звільнених керівників залишаться в команді і матимуть нові посади.
Вчора ж Зеленський звільнив очільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеку та анонсував інші кадрові рішення. Зокрема, сьогодні Кабмін має погодити звільнення низки очільників ОВА.