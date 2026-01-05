Малюк подав у відставку

Василь Малюк заявив про відставку з посади очільника Служби безпеки України. Він керував відомством з липня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба - запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - написав Малюк.

Він також зазначив, що вірить в справедливий мир та розквіт України.

"З великою вдячністю за підтримку - колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє. Честь маю!" - додав Малюк.

Зазначимо, раніше ми писали, що минулої п'ятниці президент Володимир Зеленський пропонував Малюку перейти на іншу посаду. Розглядалось два варіанти: або Служба зовнішньої розвідки, або Рада національно безпеки та оборони. За інформацією РБК-Україна, голова СБУ тоді відмовлявся це робити.

Василь Малюк

Василь Малюк родом з міста Коростишів Житомирської області. Закінчив Національну академію СБУ і з 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки.

У січні 2020 року він перейшов до Центрального управління СБУ, а вже в березні був призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У липні 2022 року Малюк став тимчасово виконувачем обов’язків голови СБУ. А в лютому 2023 року Рада офіційно призначила його керівником відомства.

Малюк - учасник бойових дій, генерал-лейтенант та в травні 2025 року йому було присвоєно звання - Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Детальніше про те, хто такий Василь Малюк і яка його роль у протистоянні Росії - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.