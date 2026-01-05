Ротації у владі. Куди йде Малюк, ким будуть Кулеба і Хмара та кого ще призначив Зеленський

Ротації у владі тривають, президент Володимир Зеленський продовжує змінювати кадри. Головна інтрига розвіялась - Василь Малюк все ж таки подав у відставку, але залишиться в структурі СБУ.

Що відомо про нові призначення, кого вже змінив Зеленський - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

СБУ

Сьогодні Василь Малюк повідомив, що залишає посаду голови СБУ. Втім, попри чутки, що він може очолити СЗР або ж РНБО, Малюк додав, що залишається в структурі спецслужби.

"Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди", - написав він у Telegram.

Зеленський також повідомив, що доручив Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій проти РФ найсильнішим у світі, а "ресурси та належна політична підтримка для цього є".

Після цього Зеленський повідомив про зустріч з начальником Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгенієм Хмарою, якого згодом і призначив т.в.о глави СБУ.

Варто зазначити, що глава СБУ призначається та звільняється Верховною Радою за поданням президента. При цьому, у цьому році парламент ще не збирався, найближче засідання 13 січня.

Дмитро Кулеба

Неочікуваним стала зустріч Зеленського з екс-очільником МЗС Дмитром Кулебою. Кулеба очолював зовнішньополітичне відомство до вересня 2024 року. Після звільнення він стримано критикував дії чинної влади.

А вже сьогодні президент повідомив, що "Дмитро - в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії". Яку саме посаду запропонують Кулебі наразі не розголошується. Однак, говорячи про зустріч з Кулебою президент зазначив: "важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно".

Христя Фріланд

"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій", - повідомив Зеленський і згодом підписав відповідний указ.

Зазначимо, Фріланд родом з Канади, однак її батьки мають українське походження. Сама ж Христя, яка у різні часи обіймала посади заступниці прем'єра Канади та міністра фінансів країни завжди займала відкрито проукраїнську позицію.

Сергій Кислиця

Ще одним рішенням Зеленського сьогодні стало призначення Сергія Кислиці першим заступником керівника Офісу президента України. Це рішення глава держави анонсував ще у суботу.

До цього Кислиця був першим заступником глави МЗС, він входить до переговорної команди України щодо миру.