Макрон запросив європейських лідерів до Парижа для переговорів про Україну, - FT

За даними видання, очікується, що ті, хто зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. За даними джерел Financial Times, вони продовжать переговори на високому рівні.

Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та фон дер Ляєн.

Відправка військ в Україну

18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Темою їх зустрічі стали гарантії безпеки для України.

Зокрема, союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

Також під час перемовин Трамп підтвердив участь Штатів у цих гарантіях, але зауважив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Після цього "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Зокрема, близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Водночас, у Німеччині заявили, що не відкидають можливості розміщення свого військового контингенту в Україні, а Велика Британія прямо наголосила на готовності направити війська вже в перший тиждень після набуття чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.

Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти.

А ось глава міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш навпаки заявив, що його країна не відправлятиме війська в Україну. Він вважає, що ключовим завданням його країни є захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону. А також забезпечення інфраструктури та логістики для "потенційної миротворчої місії".

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс також повідомив, що країна "допоможе в такій справі, але не військами".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що передчасно обговорювати відправку військ в Україну. За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки і роль європейських країн.