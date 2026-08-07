"Лякатися не треба". Коли буде похолодання й чи повернеться спека: бліц із синоптиком

Погода в Україні найближчим часом відчутно зміниться. На зміну сильній спеці прийдуть комфортні літні значення, хоча спершу більшість регіонів накриють небезпечні грози.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
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– Лякатися не треба. Все - відносно нормально, в синоптичних нормах.
Зараз на територію України впливає атмосферний фронт. Саме його проходження будемо спостерігати.
Захід України - вже спостерігає. І зараз він просувається далі - у східному напрямку, до північних областей.
Безпосередньо в Київській області сьогодні о другій половині дня його очікуємо і в центральних областях - також.
– За рахунок цього (в цих регіонах якраз-таки) очікуємо, що будуть проходити дощі різної інтенсивності. Від помірних - подекуди до значних навіть.
І завтра (8 серпня, - Ред.) в більшості областей - помірні, місцями значні грозові дощі.
Вдень в окремих районах - град і шквали можуть бути.
– Це, в принципі, типова ситуація після таких високих значень температури.
В атмосфері накопичилося багато тепла, вологи, нестійкості.
Тобто достатньо енергії для розвитку потужних купчасто-дощових хмар під час проходження атмосферних фронтів.
Тому може бути інтенсивна грозова діяльність.
Треба бути уважними, обережними й дотримуватись правил безпеки під час грози.
– Вже завтра вдень цей атмосферний фронт відійде від західних областей. Буде більше пролягати через північні, центральні, частково - південні області.
А потім, станом на 9-10 серпня (неділю-понеділок, - Ред.) він вже буде виходити, скажімо так, через східний кордон України.
Хіба що в неділю по південному сходу нашої країни ще можуть бути локальні короткочасні дощі та грози.
– Надалі вже буде на нашу територію знову впливати наступний антициклон - поле підвищеного атмосферного тиску.
І знову переважатиме... вже з 10 серпня - по всій території України - погода без опадів. Знову буде більше сонячних прояснень.
Але основне - те, що зміниться повітряна маса нарешті. Після цього атмосферного фронту.
І навіть в тому, наступному антициклоні, вже пануватиме більш свіжа повітряна маса.
– Сильна спека відступає. Хіба що завтра ще на півдні та сході вона може бути +35...+37°С.
Тому що туди - аж в неділю дійде атмосферний фронт. Він так, поволі просувається через нашу територію.
Подекуди - північна складова у вітрі буде, тому в нічні години у найближчі кілька діб у нас в середньому від +15°С до +23°С, а в денні години +24...+30°C.
Але, в принципі, вже починаючи з неділі - у більшості регіонів у нас ніч близько +12...+17°C, день +24...+29°C.
Хіба що на Закарпатті, півдні та сході трішки тепліше - ніч +18...+23°C, день +28...+33°C.
Тобто сильної спеки вже не буде.
– Надалі, вже наступного тижня, погоду переважно формуватиме антициклон (поле підвищеного атмосферного тиску).
Лише вдень 11 серпня (у вівторок, - Ред.) по західних і північних областях подекуди можуть бути локальні короткочасні дощі та грози.
Тому що там - один невеличкий малоактивний атмосферний фронт буде проходити.
– Температурний фон вже буде практично такий, "стандартний" для серпня. Без сильної спеки.
Ніч +15...+22°C. А вдень +27°C... до +33°C подекуди може підвищуватися температура по півдню та сходу.
Це 11-12 серпня.
Весь наступний тиждень - буде досить спокійний, без опадів практично (у більшості регіонів).
Ось із такими значеннями температури - "стандартними" - можна сказати, для серпня.
– Основна зміна - на сьогоднішній день припадає.
У другій половині дня якраз-таки очікуємо на проходження цього атмосферного фронту з усіма "принадами" - з грозами, шквалами, градом може бути.
Це, звичайно, десь локально може бути. Не означає, що прямо всюди. Але ймовірність - дуже висока.
І за ним - вже буде відчутно знижуватися температура.
Завтра вночі вже близько +20°C, вдень +25...+27°C.
9 числа, в принципі, вже без опадів. І надалі - також практично весь час без опадів.
Хіба що 11 серпня вдень локальні якісь утворення короткочасних дощів можуть бути.
І температура... більше +30°C - не підніматиметься.
Тобто +25...+27°C - це ось завтра. Післязавтра, на неділю, трішечки вище +27...+29°C.
11 числа +28...+30°C. А потім знову трішки нижче, +25...+27°C.
Тобто незначні коливання можуть бути. Але в цілому - досить комфортно буде.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові температурні рекорди, встановлені спекою в різних областях України у період з 31 липня по 2 серпня, з 3 по 5 серпня, а також 6 серпня 2026 року.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути останній місяць літа в Україні в цілому.
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