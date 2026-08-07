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"Пугаться не нужно". Когда будет похолодание и вернется ли жара: блиц с синоптиком

18:08 07.08.2026 Пт
5 мин
Уже сейчас Украину накрывает атмосферный фронт, но что будет дальше?
aimg Ирина Костенко
Волна сильной жары постепенно отступает от Украины (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшее время ощутимо изменится. На смену сильной жаре придут комфортные летние значения, хотя сначала большинство регионов накроют опасные грозы.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Главное:

  • Конец жары: мощная волна жара от Украины отступает - ее вытесняет атмосферный фронт, который продвигается с запада на восток.
  • Опасные осадки: во время прохождения фронта прогнозируют дожди разной интенсивности (от умеренных до значительных), местами вероятны грозы, град и шквалы.
  • Температура: в ближайшие несколько суток столбики термометров ночью будут показывать около +15...+23°С, днем +24...+30°C (хотя ситуация может отличаться в зависимости от региона).
  • Новый антициклон: после прохождения фронта на погоду будет влиять антициклон - поле повышенного атмосферного давления (погода без осадков).
  • "Классический" август: на следующей неделе температурный фон стабилизируется на уровне "стандартных" для последнего месяца лета показателей - ночью около +15...+22°C, а днем до +27°C (+33°C по югу и востоку).

Правда ли, что Украину "накроет" резкое похолодание

Пугаться не нужно. Все - относительно нормально, в синоптических нормах.

Сейчас на территорию Украины влияет атмосферный фронт. Именно его прохождение будем наблюдать.

Запад Украины - уже наблюдает. И сейчас он продвигается дальше - в восточном направлении, к северным областям.

Непосредственно в Киевской области сегодня во второй половине дня его ожидаем и в центральных областях - тоже.

Как изменит погоду этот атмосферный фронт

– За счет этого (в этих регионах как раз-таки) ожидаем, что будут проходить дожди разной интенсивности. От умеренных - кое-где до значительных даже.

И завтра (8 августа, - Ред.) в большинстве областей - умеренные, местами значительные грозовые дожди.

Днем в отдельных районах - град и шквалы могут быть.

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Типичны ли для лета такие метеорологические явления

– Это, в принципе, типичная ситуация после таких высоких значений температуры.

В атмосфере скопилось много тепла, влаги, неустойчивости.

То есть достаточно энергии для развития мощных кучево-дождевых облаков во время прохождения атмосферных фронтов.

Поэтому может быть интенсивная грозовая деятельность.

Следует быть внимательными, осторожными и соблюдать правила безопасности во время грозы.

Как надолго задержится этот фронт над Украиной

– Уже завтра днем этот атмосферный фронт отойдет от западных областей. Будет больше пролегать через северные, центральные, частично южные области.

А потом, по состоянию на 9-10 августа (воскресенье-понедельник, - Ред.) он уже будет выходить, скажем так, через восточную границу Украины.

Разве что в воскресенье по юго-востоку нашей страны могут быть локальные кратковременные дожди и грозы.

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Что будет с погодой, когда фронт отойдет

– В дальнейшем уже будет на нашу территорию снова влиять следующий антициклон - поле повышенного атмосферного давления.

И снова будет преобладать... уже с 10 августа - по всей территории Украины - погода без осадков. Снова будет больше солнечных прояснений.

Но основное - то, что изменится воздушная масса наконец. После этого атмосферного фронта.

И даже в том, следующем антициклоне, уже будет царить более свежая воздушная масса.

К каким температурам готовиться в ближайшее время

Сильная жара отступает. Разве что завтра еще на юге и востоке он может быть +35...+37°С.

Потому что туда - только в воскресенье дойдет атмосферный фронт. Он так, медленно продвигается через нашу территорию.

Кое-где - северная составляющая в ветре будет, поэтому в ночные часы в ближайшие несколько суток у нас в среднем от +15°С до +23°С, а в дневные часы +24...+30°C.

Но, в принципе, уже начиная с воскресенья - в большинстве регионов у нас ночь около +12...+17°C, день +24...+29°C.

Разве что на Закарпатье, юге и востоке немного теплее - ночь +18...+23°C, день +28...+33°C.

То есть сильной жары уже не будет.

Особенности погоды в Украине 8-9 августа (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды на следующей неделе

– В дальнейшем, уже на следующей неделе, погоду будет преимущественно формировать антициклон (поле повышенного атмосферного давления).

Лишь днем 11 августа (во вторник, - Ред.) по западным и северным областям местами могут быть локальные кратковременные дожди и грозы.

Потому что там - один небольшой малоактивный атмосферный фронт будет проходить.

Что будет при этом с температурой воздуха

– Температурный фон уже будет практически такой, "стандартный" для августа . Без сильной жары.

Ночью +15...+22°C. А днем +27°C... до +33°C иногда может повышаться температура по югу и востоку.

Это 11-12 августа.

Вся следующая неделя - будет достаточно спокойная, без осадков практически (в большинстве регионов).

Вот с такими значениями температуры - "стандартными" - можно сказать, для августа.

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К чему готовиться жителям и гостям Киева

– Основная смена - на сегодняшний день приходится.

Во второй половине дня как раз ожидаем прохождения этого атмосферного фронта со всеми "прелестями" - с грозами, шквалами, градом может быть.

Это, конечно, где-то локально возможно. Не означает, что прямо везде. Но вероятность - очень высока.

И за ним - уже будет ощутимо снижаться температура.

Завтра ночью уже около +20°C, днем +25...+27°C.

9 числа, в принципе, уже без осадков. И в дальнейшем - также практически все время без осадков.

Разве что 11 августа днем локальные образования кратковременных дождей могут быть.

И температура... больше +30°C - не будет подниматься.

То есть +25...+27°C - это вот завтра. Послезавтра, на воскресенье, немного выше +27...+29°C.

11 числа +28...+30°C. А потом снова чуть ниже, +25...+27°C.

То есть незначительные колебания могут быть. Но в целом - достаточно комфортно будет.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых температурных рекордах, установленных жарой в разных областях Украины в период с 31 июля по 2 августа, с 3 по 5 августа, а также 6 августа 2026 года.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть последний месяц лета в Украине в целом.

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