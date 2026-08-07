До +39 в тіні: аномальна спека встановила нові рекорди одразу в 13 містах України (карта)
Лише за один день сильна спека встановила нові історичні температурні рекорди в 13 обласних центрах України. Місцями синоптики зафіксували відчутні перевищення попередніх показників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Температурні рекорди: 6 серпня 2026 року в Україні зафіксували низку нових історичних температурних рекордів для цієї дати з перевищенням показників на 0,7-4,3°C.
- Географія спеки: нові максимуми зафіксували одразу в 13 обласних центрах, зокрема в Києві та Рівному температура сягнула +39,0°C.
- Де шукати інші дані: інформацію про локальні рекорди - в інших населених пунктах - можна знайти на офіційних сторінках обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології у соцмережах.
В яких областних центрах - нові температурні рекорди
Спеціалісти УкрГМЦ розповіли, що впродовж четверга, 6 серпня 2026 року, в Україні зафіксували низку нових температурних рекордів.
Йдеться про те, що денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення - для цієї дати.
За даними різних метеорологічних станцій, в цей день експерти зафіксували перевищення показників на 0,7 - 4,3°C.
В цілому впродовж 6 серпня, виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти (на якій відображені рекордні значення в обласних центрах), нові історичні температурні рекорди зафіксували одразу в 13 різних містах:
- Київ - 39,0°C;
- Рівне - 39,0°C;
- Миколаїв - 38,8°C;
- Луцьк - 38,6°C;
- Ужгород - 38,4°C;
- Житомир - 38,3°C;
- Чернігів - 38,2°C;
- Тернопіль - 37,8°C;
- Івано-Франківськ - 37,8°C;
- Вінниця - 37,6°C;
- Львів - 37,3°C;
- Чернівці - 37,3°C;
- Хмельницький - 35,7°C.
Температурні рекорди в обласних центрах України 6 серпня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Як дізнатись про рекорди в інших населених пунктах
Інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат у різних населених пунктах України, публікують обласні чи регіональні центри з гідрометеорології.
Для швидкого та зручного пошуку такої інформації, прес-служба Українського гідрометеорологічного центру поділились з громадянами посиланнями на сторінки цих установ у соціальних мережах.
Це можуть бути сторінки у Facebook чи Threads, Telegram-канали, WhatsApp, Instagram, або навіть YouTube і TikTok.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові історичні температурні рекорди, встановлені спекою в різних областях України у період з 31 липня по 2 серпня, а також з 3 по 5 серпня 2026 року.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як вимірюють точну температуру повітря метеорологи.
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