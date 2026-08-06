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Спека шаленіє: в Україні зафіксували понад 20 нових температурних рекордів (карта)

18:45 06.08.2026 Чт
3 хв
В яких містах стовпчики термометрів "злетіли" найбільше?
aimg Ірина Костенко
Спека шаленіє: в Україні зафіксували понад 20 нових температурних рекордів (карта) Хвиля спеки "вдарила" по різних містах України (фото ілюстративне: Getty Images)
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Сильна спека в Україні оновила низку історичних максимумів. Синоптики зафіксували кілька десятків температурних рекордів, які відчутно перевищили попередні показники.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Нові температурні рекорди: у низці обласних центрів України впродовж 3-5 серпня зафіксували перевищення показників на 0,1-5,6°C, там денні максимуми побили свої попередні історичні значення.
  • Пік спеки в містах: найвищі показники за цей період сягнули від +33,3°C до +39,0°C у різних областях країни.
  • Найгарячіші облцентри: найвищі рекордні температури зафіксували в Луцьку, Рівному та Ужгороді.
  • Де дивитися деталі: в УкрГМЦ радять шукати інформацію про інші "місцеві" рекорди на сторінках регіональних центрів з гідрометеорології.

Коли та які перевищення показників зафіксували

За даними спеціалістів, нові температурні рекорди в низці великих міст (обласних центрів) України були зафіксовані впродовж трьох днів поспіль.

Йдеться про період:

  • з понеділка, 3 серпня;
  • по середу, 5 серпня.

Українцям пояснили, що денні максимуми в деяких областях "знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".

Виходячи з даних метеорологічних станцій, в ці дні експерти зафіксували перевищення показників на 0,1-5,6°C.

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В яких містах спека встановила нові рекорди

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти (на якій відображені рекордні значення в обласних центрах), нові історичні температурні рекорди 3 серпня зафіксували:

  • в Ужгороді - 35,8°C;
  • у Чернівцях - 34,0°C;
  • у Вінниці - 33,5°C;
  • у Тернополі - 33,3°C.

4 серпня повітря рекордно (для цього дня) прогрілось у таких містах:

  • Ужгород - 36,7°C;
  • Луцьк - 36,1°C;
  • Рівне - 36,1°C;
  • Івано-Франківськ - 35,7°C;
  • Львів - 35,4°C;
  • Тернопіль - 35,3°C;
  • Хмельницький - 34,0°C.
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Тим часом наступного дня, 5 серпня, стовпчики термометрів піднялись до рекордних позначок у таких облцентрах:

  • Луцьк - 39,0°C;
  • Рівне - 37,9°C;
  • Ужгород - 37,8°C;
  • Львів - 37,1°C;
  • Івано-Франківськ - 37,0°C;
  • Тернопіль - 36,9°C;
  • Чернівці - 36,7°C;
  • Житомир - 36,6°C;
  • Вінниця - 35,8°C;
  • Хмельницький - 35,2°C.

Спека шаленіє: в Україні зафіксували понад 20 нових температурних рекордів (карта)Температурні рекорди в обласних центрах України у період 3-5 серпня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець в Українському гідрометеорологічному центрі поділились з громадянами посиланнями на сторінки (у соціальних мережах) інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології.

Саме там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат у різних населених пунктах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що замість спеки на Україну насувається стихія - що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негода.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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