Спека шаленіє: в Україні зафіксували понад 20 нових температурних рекордів (карта)
Сильна спека в Україні оновила низку історичних максимумів. Синоптики зафіксували кілька десятків температурних рекордів, які відчутно перевищили попередні показники.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Нові температурні рекорди: у низці обласних центрів України впродовж 3-5 серпня зафіксували перевищення показників на 0,1-5,6°C, там денні максимуми побили свої попередні історичні значення.
- Пік спеки в містах: найвищі показники за цей період сягнули від +33,3°C до +39,0°C у різних областях країни.
- Найгарячіші облцентри: найвищі рекордні температури зафіксували в Луцьку, Рівному та Ужгороді.
- Де дивитися деталі: в УкрГМЦ радять шукати інформацію про інші "місцеві" рекорди на сторінках регіональних центрів з гідрометеорології.
Коли та які перевищення показників зафіксували
За даними спеціалістів, нові температурні рекорди в низці великих міст (обласних центрів) України були зафіксовані впродовж трьох днів поспіль.
Йдеться про період:
- з понеділка, 3 серпня;
- по середу, 5 серпня.
Українцям пояснили, що денні максимуми в деяких областях "знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати".
Виходячи з даних метеорологічних станцій, в ці дні експерти зафіксували перевищення показників на 0,1-5,6°C.
В яких містах спека встановила нові рекорди
Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти (на якій відображені рекордні значення в обласних центрах), нові історичні температурні рекорди 3 серпня зафіксували:
- в Ужгороді - 35,8°C;
- у Чернівцях - 34,0°C;
- у Вінниці - 33,5°C;
- у Тернополі - 33,3°C.
4 серпня повітря рекордно (для цього дня) прогрілось у таких містах:
- Ужгород - 36,7°C;
- Луцьк - 36,1°C;
- Рівне - 36,1°C;
- Івано-Франківськ - 35,7°C;
- Львів - 35,4°C;
- Тернопіль - 35,3°C;
- Хмельницький - 34,0°C.
Тим часом наступного дня, 5 серпня, стовпчики термометрів піднялись до рекордних позначок у таких облцентрах:
- Луцьк - 39,0°C;
- Рівне - 37,9°C;
- Ужгород - 37,8°C;
- Львів - 37,1°C;
- Івано-Франківськ - 37,0°C;
- Тернопіль - 36,9°C;
- Чернівці - 36,7°C;
- Житомир - 36,6°C;
- Вінниця - 35,8°C;
- Хмельницький - 35,2°C.
Температурні рекорди в обласних центрах України у період 3-5 серпня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Насамкінець в Українському гідрометеорологічному центрі поділились з громадянами посиланнями на сторінки (у соціальних мережах) інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології.
Саме там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат у різних населених пунктах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що замість спеки на Україну насувається стихія - що зміниться вже завтра і які області накриє небезпечна негода.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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