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Такого "пекла" не було понад 60 років: де на Волині зафіксували нові температурні рекорди

11:38 06.08.2026 Чт
3 хв
Місцями стовпчики термометрів злетіли до +39°С, чого ж чекати сьогодні?
aimg Ірина Костенко
Такого "пекла" не було понад 60 років: де на Волині зафіксували нові температурні рекорди Спека на Волині встановила нові температурні рекорди (фото ілюстративне: Getty Images)
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Впродовж середи, 5 серпня 2026 року, на Волині зафіксували абсолютні та добові температурні максимуми у різних населених пунктах. При цьому було побито низку рекордів 1963 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Волинського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Головне:

  • Африканська спека: на Волинь прийшло надзвичайно жарке повітря з північних районів Африки, що спричинило історичні температурні аномалії.
  • Рекорди за всі роки спостережень: у Маневичах температура досягла +38,8°С, а в Ковелі повторено абсолютний максимум на рівні +38,6°С.
  • "Збиті" рекорди 1963 року: одразу в чотирьох населених пунктах (Луцьк, Володимир, Любешів, Світязь) оновлено добові максимуми, які трималися понад 60 років (найвище значення +39,0°С).
  • "Червоний" рівень небезпечності: синоптики попереджають про стихійне метеорологічне явище 6 серпня - спека в Луцьку та по області може сягнути +40...+42°С.

Де саме і які рекорди зафіксували

Раніше спеціалісти обласного центру з гідрометеорології розповіли, що спекотна та переважно суха погода - зумовлена поширенням на територію Волині жаркого повітря з північних районів Африки.

Так, впродовж 5 серпня 2026 року абсолютний максимум температури повітря - за всі роки спостережень - синоптики зафіксували в селищі Маневичі.

Там стовпчики термометрів піднялися до позначки +38,8°С.

При цьому попереднє рекордне значення (+38,1°С) спостерігалось відносно нещодавно - 29 червня 2026 року.

Тим часом у місті Ковель було повторено абсолютний температурний максимум - повітря прогрілось до +38,6°С (аналогічне рекордне значення +38,6°С також зафіксували 29 червня 2026 року).

Крім того, одразу в чотирьох населених пунктах на Волині було побито рекорди добового максимуму для 5 серпня від 1963 року:

  • в Луцьку зафіксували +39,0°С (попереднє рекордне значення +33,4°С - від 05.08.1963 року);
  • у Володимирі повітря прогрілось до +38,2°С (попереднє рекордне значення 33,5°С - від 05.08.1963 року);
  • у селищі Любешів температура піднялась до +37,9°С (попереднє рекордне значення +34,6°С - від 05.08.1963 року);
  • у Світязі - до +36,6°С (попереднє рекордне значення +34,0°С - від 05.08.1963 року).
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До якої спеки готуватись на Волині 6 серпня

Згідно з попередженням спеціалістів Волинського обласного центру з гідрометеорології, впродовж 6 серпня очікується надзвичайна спека - до +40...+42°С:

  • в Луцьку;
  • по Волинській області.

Такого &quot;пекла&quot; не було понад 60 років: де на Волині зафіксували нові температурні рекордиПопередження про стихійне метеорологічне явище (інфографіка: facebook.com/gidrometeovolyn)

Така ситуація трактується вже як "стихійне метеорологічне явище".

"Рівень небезпечності IІІ, червоний", - наголосили синоптики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до якої погоди готуватись українцям 6 серпня в цілому та коли синоптична ситуація почне змінюватись - спека відступить і прийдуть грозові дощі та шквали.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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