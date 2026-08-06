Такого "пекла" не було понад 60 років: де на Волині зафіксували нові температурні рекорди

Впродовж середи, 5 серпня 2026 року, на Волині зафіксували абсолютні та добові температурні максимуми у різних населених пунктах. При цьому було побито низку рекордів 1963 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Волинського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Головне: Африканська спека : на Волинь прийшло надзвичайно жарке повітря з північних районів Африки, що спричинило історичні температурні аномалії.

: на Волинь прийшло надзвичайно жарке повітря з північних районів Африки, що спричинило історичні температурні аномалії. Рекорди за всі роки спостережень : у Маневичах температура досягла +38,8°С, а в Ковелі повторено абсолютний максимум на рівні +38,6°С.

: у Маневичах температура досягла +38,8°С, а в Ковелі повторено абсолютний максимум на рівні +38,6°С. "Збиті" рекорди 1963 року : одразу в чотирьох населених пунктах (Луцьк, Володимир, Любешів, Світязь) оновлено добові максимуми, які трималися понад 60 років (найвище значення +39,0°С).

: одразу в чотирьох населених пунктах (Луцьк, Володимир, Любешів, Світязь) оновлено добові максимуми, які трималися понад 60 років (найвище значення +39,0°С). "Червоний" рівень небезпечності: синоптики попереджають про стихійне метеорологічне явище 6 серпня - спека в Луцьку та по області може сягнути +40...+42°С.

Де саме і які рекорди зафіксували

Раніше спеціалісти обласного центру з гідрометеорології розповіли, що спекотна та переважно суха погода - зумовлена поширенням на територію Волині жаркого повітря з північних районів Африки.

Так, впродовж 5 серпня 2026 року абсолютний максимум температури повітря - за всі роки спостережень - синоптики зафіксували в селищі Маневичі.

Там стовпчики термометрів піднялися до позначки +38,8°С.

При цьому попереднє рекордне значення (+38,1°С) спостерігалось відносно нещодавно - 29 червня 2026 року.

Тим часом у місті Ковель було повторено абсолютний температурний максимум - повітря прогрілось до +38,6°С (аналогічне рекордне значення +38,6°С також зафіксували 29 червня 2026 року).

Крім того, одразу в чотирьох населених пунктах на Волині було побито рекорди добового максимуму для 5 серпня від 1963 року:

в Луцьку зафіксували +39,0°С (попереднє рекордне значення +33,4°С - від 05.08.1963 року);

зафіксували (попереднє рекордне значення +33,4°С - від 05.08.1963 року); у Володимирі повітря прогрілось до +38,2°С (попереднє рекордне значення 33,5°С - від 05.08.1963 року);

повітря прогрілось до (попереднє рекордне значення 33,5°С - від 05.08.1963 року); у селищі Любешів температура піднялась до +37,9°С (попереднє рекордне значення +34,6°С - від 05.08.1963 року);

температура піднялась до (попереднє рекордне значення +34,6°С - від 05.08.1963 року); у Світязі - до +36,6°С (попереднє рекордне значення +34,0°С - від 05.08.1963 року).

До якої спеки готуватись на Волині 6 серпня

Згідно з попередженням спеціалістів Волинського обласного центру з гідрометеорології, впродовж 6 серпня очікується надзвичайна спека - до +40...+42°С:

в Луцьку;

по Волинській області.

Попередження про стихійне метеорологічне явище (інфографіка: facebook.com/gidrometeovolyn)

Така ситуація трактується вже як "стихійне метеорологічне явище".

"Рівень небезпечності IІІ, червоний", - наголосили синоптики.