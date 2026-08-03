Спека б'є рекорди: де в Україні синоптики зафіксували історичні максимуми (карта)
Хвиля сильної спеки, що накрила Україну, встановила низку нових температурних рекордів. Денні максимуми побили свої попередні історичні значення у різних локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Період: в Україні зафіксували нові температурні максимуми впродовж трьох днів поспіль - з 31 липня по 2 серпня.
- Перевищення показників: денні максимуми в деяких областях побили попередні історичні значення для цих дат на 0,1 - 1,4°C.
- Географія рекордів: пікові температури зафіксували в різних обласних центрах на заході, півночі та в центрі України.
- Найвищі значення: найспекотніше було в Ужгороді, де температура сягнула 35,5°C (1 серпня) та 35,1°C (2 серпня).
Про які нові температурні рекорди йдеться
Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, нові температурні рекорди в Україні були зафіксовані впродовж трьох днів поспіль. Йдеться про період:
- з п'ятниці, 31 липня;
- по неділю, 2 серпня.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.
Повідомляється, виходячи з даних метеорологічних станцій, що було зафіксовано перевищення показників на 0,1 - 1,4°C.
В яких облцентрах зафіксували нові рекорди
Виходячи з оприлюдненої Укргідрометцентром мапи (де відображені рекордні значення в обласних центрах), нові температурні максимуми впродовж 31 липня зафіксували:
- в Івано-Франківську - 32,9°C;
- у Львові - 32,7°C.
Наступного дня - в суботу, 1 серпня - повітря рекордно прогрілось у таких семи містах:
- Ужгород - 35,5°C;
- Луцьк - 34,8°C;
- Вінниця - 34,7°C;
- Рівне - 34,5°C;
- Івано-Франківськ - 34,2°C;
- Львів - 33,5°C;
- Тернопіль - 33,1°C.
Тим часом у неділю, 2 серпня, фахівці зафіксували температурні рекорди в таких чотирьох облцентрах:
- Ужгород - 35,1°C;
- Вінниця - 34,8°C;
- Житомир - 34,3°C;
- Чернігів - 34,1°C.
Температурні рекорди в обласних центрах України у період з 31 липня по 2 серпня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Насамкінець в Українському гідрометеорологічному центрі поділились також посиланнями на сторінки інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології у соціальних мережах.
Там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, чому вода вдень (зокрема в морі) здається холоднішою, ніж зранку.
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