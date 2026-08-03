Спека б'є рекорди: де в Україні синоптики зафіксували історичні максимуми (карта)

Хвиля сильної спеки, що накрила Україну, встановила низку нових температурних рекордів. Денні максимуми побили свої попередні історичні значення у різних локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне: Період : в Україні зафіксували нові температурні максимуми впродовж трьох днів поспіль - з 31 липня по 2 серпня.

: в Україні зафіксували нові температурні максимуми впродовж трьох днів поспіль - з 31 липня по 2 серпня. Перевищення показників : денні максимуми в деяких областях побили попередні історичні значення для цих дат на 0,1 - 1,4°C.

: денні максимуми в деяких областях побили попередні історичні значення для цих дат на 0,1 - 1,4°C. Географія рекордів : пікові температури зафіксували в різних обласних центрах на заході, півночі та в центрі України.

: пікові температури зафіксували в різних обласних центрах на заході, півночі та в центрі України. Найвищі значення: найспекотніше було в Ужгороді, де температура сягнула 35,5°C (1 серпня) та 35,1°C (2 серпня).

Про які нові температурні рекорди йдеться

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, нові температурні рекорди в Україні були зафіксовані впродовж трьох днів поспіль. Йдеться про період:

з п'ятниці, 31 липня;

по неділю, 2 серпня.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.

Повідомляється, виходячи з даних метеорологічних станцій, що було зафіксовано перевищення показників на 0,1 - 1,4°C.

В яких облцентрах зафіксували нові рекорди

Виходячи з оприлюдненої Укргідрометцентром мапи (де відображені рекордні значення в обласних центрах), нові температурні максимуми впродовж 31 липня зафіксували:

в Івано-Франківську - 32,9°C;

у Львові - 32,7°C.

Наступного дня - в суботу, 1 серпня - повітря рекордно прогрілось у таких семи містах:

Ужгород - 35,5°C;

Луцьк - 34,8°C;

Вінниця - 34,7°C;

Рівне - 34,5°C;

Івано-Франківськ - 34,2°C;

Львів - 33,5°C;

Тернопіль - 33,1°C.

Тим часом у неділю, 2 серпня, фахівці зафіксували температурні рекорди в таких чотирьох облцентрах:

Ужгород - 35,1°C;

Вінниця - 34,8°C;

Житомир - 34,3°C;

Чернігів - 34,1°C.

Температурні рекорди в обласних центрах України у період з 31 липня по 2 серпня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець в Українському гідрометеорологічному центрі поділились також посиланнями на сторінки інших обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології у соціальних мережах.

Там можна знайти інформацію про наявні "місцеві" температурні рекорди, встановлені спекою для окремих дат.