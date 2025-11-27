Лукашенко дав непрохану пораду Зеленському про мирний план

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як заявив самопроголошений очільник Білорусі, якщо Київ хоче зберегти Україну в нинішніх кордонах, "треба домовлятись, не треба торпедувати переговори".

Лукашенко також сказав, що у плані США щодо України "не побачив моментів, за якими Київ не міг би домовитися".

Він вважає, що поки Україна має вихід до моря і контролює Одесу та Миколаїв, "цього може і не бути в одну мить".

За словами білоруського диктатора, у конфлікті з Україною "може не бути переможців, а якщо буде, то це не Євросоюз". Лукашенко додав, що "як ніколи" вірить у близьке завершення війни в Україні.