У Росії заявили, що отримали мирний план США неофіційними каналами

У Москві заявили, що отримали американський мирний план неофіційними каналами. Документ налічує 28 пунктів, і жодних інших його версій РФ не отримувала.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров агенству ТАСС.

Російський міністр як завжди звинуватив західні країни у спробах, як він висловився, переінакшити план президента США Дональда Трампа і підірвати його зусилля щодо врегулювання.

"Ми очікуємо від них тієї версії, яку вони вважатимуть проміжою з точки зору завершення фази узгодження цього тексту з європейцями з українцями. Тоді ми будемо дивитись", - сказав Лавров.

Він стверджує, що ситуація може змінитися у разі, якщо з документа приберуть домовленості, досягнуті на саміті в Анкориджі між Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Лаврова, Москва нібито готова обговорювати конкретні формулювання, однак "наполягає на збереженні духу і букви домовленостей", які, за його твердженням, були зафіксовані на Алясці.

В іншому разі, заявив він, ситуація буде принципово іншою.