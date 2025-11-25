У Росії заявили, що отримали мирний план США неофіційними каналами
У Москві заявили, що отримали американський мирний план неофіційними каналами. Документ налічує 28 пунктів, і жодних інших його версій РФ не отримувала.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров агенству ТАСС.
Російський міністр як завжди звинуватив західні країни у спробах, як він висловився, переінакшити план президента США Дональда Трампа і підірвати його зусилля щодо врегулювання.
"Ми очікуємо від них тієї версії, яку вони вважатимуть проміжою з точки зору завершення фази узгодження цього тексту з європейцями з українцями. Тоді ми будемо дивитись", - сказав Лавров.
Він стверджує, що ситуація може змінитися у разі, якщо з документа приберуть домовленості, досягнуті на саміті в Анкориджі між Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами Лаврова, Москва нібито готова обговорювати конкретні формулювання, однак "наполягає на збереженні духу і букви домовленостей", які, за його твердженням, були зафіксовані на Алясці.
В іншому разі, заявив він, ситуація буде принципово іншою.
Мирний план США
Як відомо, команда Дональда Трампа підготувала мирний план для завершення війни в Україні, який складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.
Зокрема, документ передбачав скорочення чисельності Збройних сил України до 600 000, відмову від членства в НАТО із внесенням цього в Конституцію та Статут Альянсу, фактичну передачу Росії Донецької, Луганської областей та Криму, а також визнання російським окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
Після женевських переговорів делегацій США та України кількість пунктів у проєкті плану скоротили з 28 до 19.
Як з'ясувало РБК-Україна, з плану, зокрема прибрали питання амністії, а також радикальне скорочення української армії.