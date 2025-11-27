Лукашенко дал непрошеный совет Зеленскому о мирном плане

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как заявил самопровозглашенный глава Беларуси, если Киев хочет сохранить Украину в нынешних границах, "надо договариваться, не надо торпедировать переговоры".

Лукашенко также сказал, что в плане США по Украине "не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться".

Он считает, что пока Украина имеет выход к морю и контролирует Одессу и Николаев, "этого может и не быть в один миг".

По словам белорусского диктатора, в конфликте с Украиной "может не быть победителей, а если будет, то это не Евросоюз". Лукашенко добавил, что "как никогда" верит в близкое завершение войны в Украине.