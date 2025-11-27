Лукашенко дал непрошеный совет Зеленскому о мирном плане
Белорусский диктатор Александр Лукашенко дал непрошеный совет президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно мирного плана о завершении войны, которую развязала РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как заявил самопровозглашенный глава Беларуси, если Киев хочет сохранить Украину в нынешних границах, "надо договариваться, не надо торпедировать переговоры".
Лукашенко также сказал, что в плане США по Украине "не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться".
Он считает, что пока Украина имеет выход к морю и контролирует Одессу и Николаев, "этого может и не быть в один миг".
По словам белорусского диктатора, в конфликте с Украиной "может не быть победителей, а если будет, то это не Евросоюз". Лукашенко добавил, что "как никогда" верит в близкое завершение войны в Украине.
Позиция Лукашенко
Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года белорусский режим открыто поддерживает агрессию против Украины, более того Лукашенко позволил РФ использовать территорию своей страны для вторжения в Украину.
Также Беларусь предоставляет России свою военную инфраструктуру, аэродромы и помощь в логистике.
На территории страны проходили совместные военные учения белорусских и российских вооруженных сил, включая отработку наступательных и ракетных операций.
Сам белорусский диктатор активно поддерживает российскую пропаганду и делает заявления с позиции Кремля.
Мирный план США
Напомним, недавно западная пресса опубликовала новый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.
Согласно этому плану, предусматривалась передача России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и другие уступки.
Также стало известно, что к подготовке плана, вероятно, были причастны россияне - на это указывают некоторые странные формулировки в документе. Западные СМИ предполагают, что часть текста могла изначально быть написана на русском.
Тем временем в России заявили, что получили американский мирный план по неофициальным каналам.
А уже вчера в Москве заявили, что не готовы публично обсуждать различные версии мирного плана США по завершению войны в Украине.