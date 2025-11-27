ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Лукашенко дал непрошеный совет Зеленскому о мирном плане

Четверг 27 ноября 2025 12:15
UA EN RU
Лукашенко дал непрошеный совет Зеленскому о мирном плане Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Белорусский диктатор Александр Лукашенко дал непрошеный совет президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно мирного плана о завершении войны, которую развязала РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как заявил самопровозглашенный глава Беларуси, если Киев хочет сохранить Украину в нынешних границах, "надо договариваться, не надо торпедировать переговоры".

Лукашенко также сказал, что в плане США по Украине "не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться".

Он считает, что пока Украина имеет выход к морю и контролирует Одессу и Николаев, "этого может и не быть в один миг".

По словам белорусского диктатора, в конфликте с Украиной "может не быть победителей, а если будет, то это не Евросоюз". Лукашенко добавил, что "как никогда" верит в близкое завершение войны в Украине.

Позиция Лукашенко

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года белорусский режим открыто поддерживает агрессию против Украины, более того Лукашенко позволил РФ использовать территорию своей страны для вторжения в Украину.

Также Беларусь предоставляет России свою военную инфраструктуру, аэродромы и помощь в логистике.

На территории страны проходили совместные военные учения белорусских и российских вооруженных сил, включая отработку наступательных и ракетных операций.

Сам белорусский диктатор активно поддерживает российскую пропаганду и делает заявления с позиции Кремля.

Мирный план США

Напомним, недавно западная пресса опубликовала новый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

Согласно этому плану, предусматривалась передача России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и другие уступки.

Также стало известно, что к подготовке плана, вероятно, были причастны россияне - на это указывают некоторые странные формулировки в документе. Западные СМИ предполагают, что часть текста могла изначально быть написана на русском.

Тем временем в России заявили, что получили американский мирный план по неофициальным каналам.

А уже вчера в Москве заявили, что не готовы публично обсуждать различные версии мирного плана США по завершению войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Зеленский Война в Украине мирный план США
Новости
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины