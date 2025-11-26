ua en ru
Бояться обговорювати? У Росії зробили заяву про план Трампа для України

Середа 26 листопада 2025 16:10
Фото: заступник глави російського МЗС Сергій Рябков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Росії заявили, що не готові публічно обговорювати різні версії мирного плану США щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков.

"Ми не готові до того, щоб обговорювати деякі деталі того, що відбувається, у тому числі різні версії цього мирного плану публічно. Зрештою, потрібен час і увага для того, щоб продовжився діалоговий процес", - сказав Рябков.

Він стверджує, що у Москві нібито готова до подальших консультацій, але пожалівся на "відсутність політичної волі" в американців дотримуватися якихось домовленостей саміту на Алясці.

Мирний план США

Нагадаємо, нещодавно західна преса опублікувала новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

Згідно з цим планом, передбачалася передача Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та інші поступки.

Також стало відомо, що до підготовки плану, ймовірно, були причетні росіяни - на це вказують деякі дивні формулювання в документі. Західні ЗМІ припускають, що частина тексту могла спочатку бути написана російською.

Вчора президент США Дональд Трамп натякнув, що мирний план для завершення війни України був скорочений до 22 пунктів.

А у Росії заявили, що отримали американський мирний план неофіційними каналами.

