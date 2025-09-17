Російські війська почали залишати полігони Білорусі після навчань "Захід-2025", - ДПСУ

Російські військові почали залишати полігони в Білорусі, де з 12 по 16 вересня проходила активна фаза навчань "Захід-2025".

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Російські військові, а цього разу їхня кількість була не такою значною, як, наприклад, у 2021 році, починають залишати місця проведення навчань на території Республіки Білорусь", - сказав Демченко виданню.

За словами речника ДПСУ, рух російських військ відстежується.

"Не можу сказати зараз, що вони вже повністю залишили Білорусь, але сподіваюся, що рухатимуться у правильному напрямку", - зазначив Демченко.

Він підкреслив, що під час цьогорічних російсько-білоруських навчань активності в напрямку кордону з Україною не спостерігалося.

Російсько-білоруські навчання "Захід-2025"

Нагадаємо, напередодні завершилася активна фаза навчань "Захід-2025", що привернули значну увагу міжнародної спільноти. Фінальний етап проходив на полігоні в Муліно Нижньогородської області Росії.

За повідомленнями російських пропагандистів, він закінчився "розгромом умовного супротивника та виходом на лінію умовного державного кордону". Спостерігати за перебігом маневрів прибув російський диктатор Володимир Путін, який цього разу з’явився у військовій формі.

Аналітики ISW вважають, що така поява російського правителя є не випадковою: імовірно, це мало стати "сигналом" країнам НАТО, яким Кремль останнім часом постійно погрожує.