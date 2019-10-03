Лугано - Динамо: где смотреть матч

Фото: "Динамо" готовится к матчу с "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется поединок 2 тура группового турнира Лиги Европы

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы сойдутся швейцарский "Лугано" и киевское "Динамо". По мнению букмекеров, киевский клуб является фаворитом поединка.

3 октября 22:00

Санкт-Галлен, стадион "Кибун Парк"

На стадионе "Кибун Парк", что в Сент-Галлене, в четверг, 3 октября, пройдет поединок второго тура группового этапа Лиги Европы между "Лугано" и "Динамо".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на украинском телеканале "Футбол 1". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

На игре будет работать судейская бригада из Франции во главе с 30-летним Каримом Абед.

Накануне "бело-синие" отправились на игру в составе 21 футболиста.

Напомним, что в первом туре Лиги Европы "Лугано" в гостях минимально уступил в Копенгагене одноименному клубу. А "Динамо" в родных стенах одержало победу над "Мальме" со счетом 1:0. Победный гол на 84 минуте забил Виталий Буяльский. Он вместе с Артемом Шабановым попал в сотню лучших по итогам первого тура по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).