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"Динамо" отправилось на матч Лиги Европы с "Лугано"

Новости » Спорт    02.10.2019 - 12:21
"Динамо" отправилось на матч Лиги Европы с "Лугано"

Михайличенко взял в Швейцарию 21 футболиста

Киевское "Динамо" отправилось на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Лугано". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

В Швейцарию наставник киевлян Алексей Михайличенко взял следующих футболистов:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин

Встреча "Лугано" - "Динамо состоится в четверг, 3 октября, в Санкт-Галлене на Kybunpark St. Gallen (стадион в Лугано не соответствует требованиям УЕФА для поединков основных стадий еврокубков), начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" с победы над "Мальме" стартовало в Лиге Европы.

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