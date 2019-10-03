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Лугано - Динамо: де дивитися матч

Новини » Спорт    03.10.2019 - 17:37
Лугано - Динамо: де дивитися матч
Фото: "Динамо" готується до матчу з "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться поєдинок 2 туру групового турніру Ліги Європи

У матчі другого туру групового раунду Ліги Європи зійдуться швейцарський "Лугано" і київське "Динамо". На думку букмекерів, київський клуб є фаворитом поєдинку.

3 жовтня 22:00
Санкт-Галлен, стадіон "Кібун Парк"

На стадіоні "Кібун Парк", що в Сент-Галлені, в четвер, 3 жовтня, пройде поєдинок другого туру групового етапу Ліги Європи між "Лугано" та "Динамо".

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на українському телеканалі "Футбол 1". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

На грі працюватиме суддівська бригада з Франції на чолі з 30-річним Карімом Абедом.

Напередодні "біло-сині" вирушили на гру в складі 21 футболіста.

Нагадаємо, що в першому турі Ліги Європи "Лугано" в гостях мінімально поступився в Копенгагені однойменному клубу. А "Динамо" в рідних стінах здобув перемогу над "Мальме" з рахунком 1:0. Переможний гол на 84 хвилині забив Віталій Буяльський. Він разом з Артемом Шабановим потрапив в сотню кращих за підсумками першого туру за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

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