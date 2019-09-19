"Динамо" с победы над "Мальме" стартовало в Лиге Европы

Фото: "Динамо" - "Мальме" (twitter.com/Malmo_FF)

Киевляне прервали безвыигрышную серию из шести матчей

Киевское "Динамо" минимально одолело шведский "Мальме" в домашнем матче в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 84 минуте забил Виталий Буяльский с передачи полузащитника Владимира Шепелева.

Отметим, поединок посетили 22 321 болельщиков. Стадион вмещает 70 тысяч.

"Динамо" прервало своею серию без побед из шести матчей во всех турнирах. Кроме того, это первая победа наставника команды Алексея Михайличенко во главе "бело-синих" после возвращения.

Напомним, киевский клуб не смог преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, уступив дорогу бельгийскому "Брюгге". После этого с поста тренера был уволен Александр Хацкевич, на замену ему пришел бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко, который уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах.