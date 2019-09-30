УЕФА назначил арбитров на матч "Лугано" - "Динамо" в Лиге Европы

Фото: Карим Абед (asse.fr)

На игре будут работать судьи из Франции

Комитет арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал назначения арбитров на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между швейцарским "Лугано" и киевским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

На поединке будет работать судейская бригада из Франции во главе с 30-летним Каримом Абедом. Предстоящий поединок для рефери из коммуны Бриньоль, что на Лазурном берегу, будет дебютным на групповой стадии Лиги Европы - ранее он работал только на квалификационных этапах.

Его ассистентами назначены Мехди Рахмуни и Бенжамен Паже. Место четвертого арбитра займет Флорен Батта. Наблюдателем арбитража будет Власть Свилокос из Хорватии. Делегат УЕФА - Клод Кремер (Люксембург).

Встреча "Лугано" - "Динамо состоится в четверг, 3 октября, в Санкт-Галлене на Kybunpark St. Gallen (стадион в Лугано не соответствует требованиям УЕФА для поединков основных стадий еврокубков), начало - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" с победы над "Мальме" стартовало в Лиге Европы.