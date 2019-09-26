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Два игрока "Динамо" попали в сотню лучших после 1 тура Лиги Европы

Новости » Спорт    26.09.2019 - 11:33
Два игрока "Динамо" попали в сотню лучших после 1 тура Лиги Европы

Еще один украинец Евгений Банада из "Александрии" занял 137 место

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список лучших игроков по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы, в первой сотне которого нашлось место двум игрокам киевского "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Полузащитник Виталий Буяльский, который стал автором победного гола в ворота "Мальме" (1:0), занял 51 место в рейтинге, набрав 1914 баллов. Защитник Аретм Шабанов на 97 позиции с 1529 пунктами.

Еще один украинец Евгений Банада из "Александрии" занял 137 место (1353 очка). Его команда уступила "Вольфсбургу" в дебютном матче группы Лиги Европы

Возглавил список форвард "Лудогорца" Клаудиу Кешер, у которого 3257 баллов благодаря хет-трика в ворота ЦСКА (5:1).

Напомним, Украина опустилась на 10 место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Голландию.

Восьмая и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках, а вот 10 позиция уже теряет некоторые привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже о 11, которая не позволяет ассоциации делегировать свой клуб автоматом в группу Лиги чемпионов.

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