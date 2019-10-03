Лугано - Динамо: прогноз букмекеров

Фото: "Динамо" готовится к матчу с "Лугано" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Между командами "Лугано" и "Динамо" Киев состоится поединок второго тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

3 октября 22:00

Санкт-Галлен, стадион "Кибун Парк"

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является вице-чемпион Украины прошлого сезона. На победу "Динамо" коэффициент составляет - 2,10, тогда как на победу швейцарского "Лугано" котировки - 3,90. Вероятность ничейного результата оценивается в 3,45.

Поединок состоится в четверг, 3 октября, на стадионе "Кибун Парк" в Санкт-Галлене. На игре будет работать судейская бригада из Франции во главе с 30-летним Каримом Абед.

Напомним, что в первом туре Лиги Европы "Лугано" в гостях минимально уступил в Копенгагене одноименному клубу. А "Динамо" в родных стенах одержало победу над "Мальме" со счетом 1:0. Победный гол на 84 минуте забил Виталий Буяльский. Он вместе с Артемом Шабановым попал в сотню лучших по итогам первого тура по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).