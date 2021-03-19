Локдаун в Киеве и ответ Путина Байдену: новости за 18 марта

В Киеве вводят локдаун, президент РФ Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова об "убийце", "Динамо" и "Шахтер" вылетели из Лиги Европы. Подробнее о том, что произошло в четверг, 18 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Путин о захвате Крыма: не позволим использовать щедрые подарки для ущерба России

Президент России Владимир Путин заявил, что не позволит использовать территориальные "щедрые подарки" для нанесения ущерба Российской Федерации. В частности, в контексте вопроса Украины и Крыма.

Об этом он заявил на выступлении в Лужниках по случаю седьмой годовщины захвата полуострова. По его словам, в развале СССР виноваты большевики, которые, к тому же, лишили Россию геополитических преимуществ. В то же время Москва готова жить в новых условиях.

Нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины"

В четверг, 18 марта, состоялось очередное заседание политических советников в нормандском формате. Представители Украины, Германии, Франции и России обсуждали ситуацию на Донбассе.

Представитель Украины на переговорах, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Путин ответил Байдену на слова об "убийце": "кто обзывается, сам так называется"

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова об "убийце". "Я бы сказал ему - "Будьте здоровы". Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется", - прокомментировал президент РФ.

Тем временем Российская Федерация после скандальных заявлений президента США Джо Байдена отзывает на консультации посла Анатолия Антонова. Москва намерена пересмотреть отношения с Вашингтоном.

Экс-нардепа Пашинского оправдали по делу о стрельбе с потерпевшим

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего нардепа Сергея Пашинского по делу о стрельбе с потерпевшим. Решение еще может быть обжаловано.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник. По его словам, Пашинскому также вернут изъятый пистолет, уголовное производство в отношении него закрыто.

Ж/д билеты подорожают: сколько будут стоить поездки по стране

Цены на железнодорожные билеты в Украине начнут поднимать с 1 апреля. Ежемесячный рост на 2% приведет к повышению тарифов до конца года на 22%. Проект приказа Министерства инфраструктуры находится на обсуждении и может быть утвержден в ближайшие дни.

О том, сколько будут стоить билеты, и как это скажется на качестве обслуживания - в материале РБК-Украина.

Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой во всем сознался (видео)

В Херсонской области подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой признался в содеянном. Также причастность к преступлению подтвердила ДНК-экспертиза.

Также в Нацполиции отметили, что у мужчины было четыре ходки в тюрьму. "Мы сразу были уверены, что взяли именно этого. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами - 5 лет тюрьмы - это последняя ходка, а их было 4", - рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Динамо" и "Шахтер" вылетели из Лиги Европы

"Шахтер" минимально проиграл "Роме" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Команда Луиша Каштру вылетела из турнира.

Киевское "Динамо" также уступило, и во втором матче против испанского "Вильярреала" и вылетело из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. Испанцы забили два безответных мяча в ворота украинского клуба.

В Украину придет мокрый снег с дождем и морозы: где погода радовать не будет

Погода в Украине в пятницу, 19 марта, ожидается неблагоприятная в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра до штормовых значений и местами ожидается понижение температуры в ночные часы до морозов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, сухо будет только в Сумской области и Крыму.