В Украину придет мокрый снег с дождем и морозы: где погода радовать не будет

Погода в Украине в пятницу, 19 марта, ожидается неблагоприятная в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра до штормовых значений и местами ожидается понижение температуры в ночные часы до морозов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр , сухо будет только в Сумской области и Крыму.

На востоке страны в ночные часы будет идти мокрый снег, днем снег и мокрый снег с дождем. Ветер со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов, днем ожидается от +3 до +5 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют ночью мокрый снег, который днем перейдет в дождь. Температура ночью составит от 0 до +3 градусов, днем от +3 +5 градусов в Одессе до +8 градусов в Херсоне. В Крыму без существенных осадков, ожидается сильный штормовой ветер. Ночью +2 +4 градуса, днем от +6 до +8 градусов.

На севере страны ночью будет идти мокрый снег, днем ожидается мокрый снег и снег с дождем, сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью температура опуститься до -2 градусов, днем прогреется до +3 +5 градусов.

В западной части страны без существенных осадков будет только в Луцке и Ровно. В остальных областях синоптики прогнозируют снег и мокрый снег с дождем. Ночью в регионе температура упадет до -2 -6 градусов, днем ожидается от 0 до +4 градусов, местами до +5 градусов.

В центральных областях будет идти снег и мокрый снег, ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, днем от +2 до +5 градусов.

В Киеве 19 марта синоптики прогнозируют мокрый снег ночью и снег с дождем днем. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от -1 до +1 градуса, днем от +3 до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 19 марта