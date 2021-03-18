Ж/д билеты подорожают: сколько будут стоить поездки по стране

Цены на железнодорожные билеты в Украине начнут поднимать с 1 апреля. Ежемесячный рост на 2% приведет к повышению тарифов до конца года на 22%. Проект приказа Министерства инфраструктуры находится на обсуждении и может быть утвержден в ближайшие дни.

О том, сколько будут стоить билеты, и как это скажется на качестве обслуживания - в материале РБК-Украина.

Цена на популярные маршруты

Поэтапная индексация тарифов на перевозку пассажиров коснется всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити". Кроме того, уже с 1 апреля запланировано повышение тарифов на перевозку багажа сразу на 22%.

Таким образом, если купейный билет в Одессу на 105-й поезд сейчас стоит 630 гривен, то уже к 1 июля цена вырастет до 680 гривен, а в конце года - до 770 гривен. Билет во Львов на 91-й поезд сейчас стоит 575 гривен. К концу года он подорожает до 700 гривен.

Как отметил директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский, компания не планирует шокового повышения цен. "Сейчас речь идет о том, что в течение 2021 года постепенно по 2% в месяц может произойти поэтапная индексация. Речь идет о том, что с 2018 года вообще не проходила индексация, росли коммунальные платежи, росли зарплаты, все росло, а цены на билеты оставались на том же уровне", - сказал он.

Альтернативные виды транспорта

В УЗ считают, что цены на железнодорожные билеты в Украине остаются достаточно низкими.

"Мы мониторим по каждому направлению, как цены "Укрзализныци" выглядят в сравнении с другими способами транспортировки: BlaBlaCar, авиация, автобусы - и видим, что железная дорога всегда остается самой дешевой. Плюс у нас же есть три класса перевозки, всегда есть плацкарт, который вообще самый дешевый способ транспортировки, есть купе, есть СВ, поэтому люди здесь тоже могут среди этих сервисов выбрать", - заявил Александр Перцовский.

Однако по многим направлениям цены у автоперевозчиков сейчас вполне конкурентны. К примеру, билет на автобус Киев-Одесса стоит 400 гривен, в купе поезда - 630 гривен. Цены на билеты из Киева во Львов на поезде и автобусе примерно одинаковы (575 гривен и 540 гривен соответственно). А потому после повышения цен на поезд на 22% поездка автобусом станет еще более выгодной.

Отток пассажиров на другие виды транспорта после повышения цен указан и среди основных рисков в пояснительной записке к проекту приказа Министерства инфраструктуры.

Если брать докризисный 2019 год, то всего "Укрзализныця" перевезла 150 млн пассажиров. По данным Госстата, в 2019 году доля перевозок железнодорожным транспортом составила 26,5%. У автомобильного транспорта доля выше - 32,0%.

Глава совета Центра реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов считает, что оттока не будет из-за привычек украинцев. "Тот пассажир, который ездил поездами, он и дальше будет ездить. Поэтому оттока пассажиров не будет. Другое дело, что "Укрзализныця" должна сделать все возможное и невозможное, чтобы отобрать пассажиропоток от автомобильного транспорта к себе", - сказал он.

Качество обслуживания

В проекте приказа Мининфраструктуры ничего не говорится о том, что повышение цен на билеты должно что-то изменить для пассажиров. Владимир Наумов уверен, что отношение к обслуживанию не изменится.

"Никакого повышения качества обслуживания пассажиров не произойдет, пока не изменится подход к управлению "Укрзализныцей". Повышение качества обслуживания - это комплекс действий, который должен быть системным. Два отремонтированных поезда в составе 12 вагонов и две электрички, это чтобы СМИ и правительству публично показать, что "мы работаем". На самом деле, состояние пассажирского подвижного состава критическое", - считает он.

Отложенное повышение цен

В последний раз билеты на поезда дорожали в 2018 году: в мае и октябре - по 12%. В 2019 году также планировалось повысить тарифы дважды - на 12% с 1 апреля и на 12% с 1 октября. Индексация была заложена в финансовый план "Укрзализныци", но решение в итоге принято не было.

В 2020 году повышение стоимости проезда ж/д транспортом было запланировано с 1 марта. Цены должны были расти на 2% ежемесячно. Однако в Украине был объявлен карантин, и этот вопрос был снят с повестки дня.

Об очередном повышении снова заговорили осенью 2020 года. В течение последних месяцев министр инфраструктуры Владислав Криклий неоднократно заявлял о необходимости индексации тарифов. Основной причиной чиновники называют необходимость компенсации общей инфляции.

Действительно, за то время, когда тарифы "Укрзализныци" не повышались, цены в Украине несколько выросли. В частности, в 2019 году инфляция составила 4,1%, в 2020 году - еще 5%. В 2021 году ожидается рост цен на 7,3%. В сумме нарастающим итогом это дает 17,3%.

В "Укрзализнице" заявляют, что запланированная индексация отвечает росту индекса потребительских цен за период с 2018 года. "Она все равно не будет покрывать всего, это будет половина покрытия затрат, но, по крайней мере, позволит потратиться на какие-то абсолютно критические вещи для безопасности, позволит платить зарплаты нашим сотрудникам, потому что особенно в карантинный период, когда объемы перевозок сокращаются, это, конечно, принципиально", - сказал Александр Перцовский.

Цена вопроса

Пассажирские перевозки "Укрзализныци" всегда были убыточны и субсидировались за счет грузового направления. В 2019 году компания получила от продажи билетов 9,9 млрд гривен. Грузовые перевозки принесли 72,5 млрд гривен.

От повышения тарифов в 2021 году "Укрзализниця" планирует получить 557,9 млн грн. Это связано с тем, что индексация начнется не с начала года и будет проходить постепенно. Однако в 2022 году это должно принести компании уже более значительную сумму.

Владимир Наумов считает эти цифры незначительными. "На сегодняшний день государство за перевозку льготных слоев населения должно "Укрзализныце" более 6 млрд гривен. Пассажирские перевозки, по словам руководства "Укрзализныци", являются убыточными - более 12 млрд гривен в год. По моему мнению, эти средства являются каплей для решения проблем "Укрзализныци", - сказал он.