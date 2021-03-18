Путин о захвате Крыма: не позволим использовать щедрые подарки для ущерба России

Президент России Владимир Путин заявил, что не позволит использовать территориальные "щедрые подарки" для нанесения ущерба Российской Федерации. В частности, в контексте вопроса Украины и Крыма.

Об этом он заявил на выступлении в Лужниках по случаю седьмой годовщины захвата полуострова.

По его словам, в развале СССР виноваты большевики, которые, к тому же, лишили Россию геополитических преимуществ. В то же время Москва готова жить в новых условиях.

"Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии. Мы рассматриваем эти народы как братские нам народы, готовы подставить им плечо и локоть… Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", - заявил Путин.

Отметим, 18 марта 2014 года на фоне политического кризиса и Революции достоинства в Украине Россия якобы "узаконила" аннексию украинского Крыма на основании результатов псевдореферендума.