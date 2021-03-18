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Путин о захвате Крыма: не позволим использовать щедрые подарки для ущерба России

Новина українською → Москва, Четверг 18 марта 2021 17:56
Путин о захвате Крыма: не позволим использовать щедрые подарки для ущерба России Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин заявил, что не позволит использовать территориальные "щедрые подарки" для нанесения ущерба Российской Федерации. В частности, в контексте вопроса Украины и Крыма.

Об этом он заявил на выступлении в Лужниках по случаю седьмой годовщины захвата полуострова.

По его словам, в развале СССР виноваты большевики, которые, к тому же, лишили Россию геополитических преимуществ. В то же время Москва готова жить в новых условиях.

"Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии. Мы рассматриваем эти народы как братские нам народы, готовы подставить им плечо и локоть… Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", - заявил Путин.

Отметим, 18 марта 2014 года на фоне политического кризиса и Революции достоинства в Украине Россия якобы "узаконила" аннексию украинского Крыма на основании результатов псевдореферендума.

Напомним, ранее Путин заявил, что решит проблемы Крыма с водоснабжением.

Также на этой неделе у Путина исключили новый референдум по Крыму и выступили с заявлением по Донбассу.

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