Локдаун в Києві та відповідь Путіна Байдену: новини за 18 березня

В Києві вводять локдаун, президент РФ Володимир Путін відповів президенту США Джо Байдену на його слова про "вбивцю", "Динамо" і "Шахтар" вилетіли з Ліги Європи. Детальніше про те, що сталося в четвер, 18 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Путін про захоплення Криму: не дозволимо використовувати щедрі подарунки на шкоду Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не дозволить використовувати територіальні "щедрі подарунки" для нанесення шкоди Російській Федерації. Зокрема, в контексті питання України і Криму.

Про це він заявив на виступі в Лужниках з нагоди сьомої річниці захоплення півострова. За його словами, в розвалі СРСР винні більшовики, які, до того ж, позбавили Росію геополітичних переваг. В той же час Москва готова жити в нових умовах.

Нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші"

У четвер, 18 березня, відбулося чергове засідання політичних радників у нормандському форматі. Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорювали ситуацію на Донбасі.

Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ухвалити спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Путін відповів Байдену на слова про "вбивцю": "хто обзивається, сам так називається"

Президент Російської Федерації Володимир Путін відповів президенту США Джо Байдену на його слова про "вбивцю". "Я б сказав йому - "Будьте здорові". Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало... Хто обзивається, той так і сам називається", - прокоментував президент РФ.

Тим часом Російська Федерація після скандальних заяв президента США Джо Байдена відкликає на консультації посла Анатолія Антонова. Москва має намір переглянути відносини з Вашингтоном.

Екс-нардепа Пашинського виправдали у справі про стрілянину з потерпілим

Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав колишнього нардепа Сергія Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим. Рішення ще може бути оскаржено.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело. За його словами, Пашинському також повернуть вилучений пістолет, кримінальне провадження щодо нього закрито.

Ж/д квитки подорожчають: скільки коштуватимуть поїздки по країні

Ціни на залізничні квитки в Україні почнуть піднімати з 1 квітня. Щомісячне зростання на 2% призведе до підвищення тарифів до кінця року на 22%. Проект наказу Міністерства інфраструктури знаходиться на обговоренні і може бути затверджений найближчими днями.

Про те, скільки будуть коштувати квитки, і як це позначиться на якості обслуговування - у матеріалі РБК-Україна.

Підозрюваний у вбивстві Маші Борисової у всьому зізнався (відео)

У Херсонській області підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової зізнався у скоєному. Також причетність до злочину підтвердила ДНК-експертиза.

"Ми відразу були впевнені, що взяли саме цього. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах у нього є, адже за плечима - 5 років в'язниці - це остання ходка, а їх було 4", - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Динамо" і "Шахтар" вилетіли з Ліги Європи

"Шахтар" мінімально програв "Ромі" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда Луїша Каштру вилетіла з турніру.

Київське "Динамо" також поступилося, і в другому матчі проти іспанського "Вільярреала" і вилетіло з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу. Іспанці забили два сухих м'ячі у ворота українського клубу.

В Україну прийде мокрий сніг з дощем і морози: де погода радувати не буде

Погода в Україні у п'ятницю, 19 березня, очікується несприятлива в більшості областей країни. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, посилення вітру до штормових значень і місцями очікується зниження температури в нічні години до морозів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, сухо буде тільки в Сумській області та Криму.