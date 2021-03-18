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Нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины"

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 22:37
Нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины" Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 18 марта, состоялось очередное заседание политических советников в нормандском формате. Представители Украины, Германии, Франции и России обсуждали ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщил Офис президента.

Представитель Украины на переговорах, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские на украинской земле", - заявил он.

Украинская сторона также предложила немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. На заседании хотят получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима "тишины".

Напомним, сегодня пророссийские боевики в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе. В результате обстрела со стороны оккупантов получил смертельное ранение украинский военный.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что боевики возобновляют военное присутствие на участке разведения сил на Донбассе. Оккупанты разместили мины вблизи Золотого.

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