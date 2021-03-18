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Россия после слов Байдена отзывает посла. Хочет пересмотреть отношения с США

Новина українською → Москва, Четверг 18 марта 2021 12:25
Россия после слов Байдена отзывает посла. Хочет пересмотреть отношения с США Фото: Джо Байдена (Mark Makela/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация после скандальных заявлений президента США Джо Байдена отзывает на консультации посла Анатолия Антонова. Москва намерена пересмотреть отношения с Вашингтоном.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений". - заявил Песков.

Также сообщается, что посол должен отправиться в Россию 20 марта.

Напомним, накануне вышло интервью Байдена, в котором он назвал российского президента Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что тот ответит за вмешательство в американские выборы. При этом в Белом доме отказались ответить на вопрос, были ли слова президента Байдена метафорой. А также пообещали, что подход нынешней администрации в отношении России будет совсем другим, нежели это было при Дональде Трампе.

У Путина уже резко отреагировали на словам Байдена, назвав их "очень плохими высказываниями". При этом в Кремле не знают, планирует ли сам Путин публично отреагировать на слова американского президента.

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