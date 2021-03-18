Россия после слов Байдена отзывает посла. Хочет пересмотреть отношения с США

Напомним, накануне вышло интервью Байдена, в котором он назвал российского президента Владимира Путина убийцей, а также пообещал, что тот ответит за вмешательство в американские выборы. При этом в Белом доме отказались ответить на вопрос, были ли слова президента Байдена метафорой. А также пообещали, что подход нынешней администрации в отношении России будет совсем другим, нежели это было при Дональде Трампе.

У Путина уже резко отреагировали на словам Байдена, назвав их "очень плохими высказываниями". При этом в Кремле не знают, планирует ли сам Путин публично отреагировать на слова американского президента.