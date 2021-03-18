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Экс-нардепа Пашинского оправдали по делу о стрельбе с потерпевшим

Новина українською → Васильков, Четверг 18 марта 2021 17:28
Экс-нардепа Пашинского оправдали по делу о стрельбе с потерпевшим Фото: Сергей Пашинский (УНИАН)
Автор: Владислав Красинский

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего нардепа Сергея Пашинского по делу о стрельбе с потерпевшим. Решение еще может быть обжаловано.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, Пашинскому также вернут изъятый пистолет, уголовное производство в отношении него закрыто.

Отметим, бывшего нардепа обвиняли в нанесении тяжелых телесных повреждений, но на прошлой неделе потерпевший в этом деле житель Киевской области Вячеслав Химикус отказался от исковых требований. По его словам, он получил компенсацию.

На сегодняшнем заседании суд пришел к выводу, что обвинение не доказало виновность Пашинского.

Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года произошел конфликт на дороге, в ходе которого Пашинский выстрелил из пистолета марки Glock 19 и ранил Химикуса. Последний получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждения были квалифицированы как тяжкие, после них наступила инвалидность.

Примечательно, что в 2017 году Генпрокуратура закрыла уголовное производство, не обнаружив состава преступления в действиях депутата, но осенью 2019 года Государственное бюро расследований возобновило дело. Пашинскому вручили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, некоторое время он находился под домашним арестом.

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