Экс-нардепа Пашинского оправдали по делу о стрельбе с потерпевшим

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего нардепа Сергея Пашинского по делу о стрельбе с потерпевшим. Решение еще может быть обжаловано.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, Пашинскому также вернут изъятый пистолет, уголовное производство в отношении него закрыто.

Отметим, бывшего нардепа обвиняли в нанесении тяжелых телесных повреждений, но на прошлой неделе потерпевший в этом деле житель Киевской области Вячеслав Химикус отказался от исковых требований. По его словам, он получил компенсацию.

На сегодняшнем заседании суд пришел к выводу, что обвинение не доказало виновность Пашинского.