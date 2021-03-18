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"Шахтер" во второй раз проиграл "Роме" и вылетел из Лиги Европы

Новина українською → Киев, Четверг 18 марта 2021 21:52
"Шахтер" во второй раз проиграл "Роме" и вылетел из Лиги Европы Фото: матч "Шахтер" - "Рома" (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

"Шахтер" минимально проиграл "Роме" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Команда Луиша Каштру вылетела из турнира.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Горняки доминировали по владению мячем и пытались создавать моменты у ворот "Ромы" в первом тайме, но гости справлялись с этой ситуацией А голы появились только после перерыва.

Борха Майораль на 48-й минуте открыл счет в поединке и еще глубже закопал интригу на остаток матч.

Через 11 минут Жуниор Мораес сравнял счет для "Шахтера", но последнее слово осталось за итальянской командой. Последний и победный гол забил Борха Майораль на 72-й минуте и оформил дубль.

По сумме двух встреч 5:1 для "Ромы" и команда бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки проходит дальше.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Рома" прошел без зрителей на трибунах НСК "Олимпийский". Киевские власти запретили проведение матчей с болельщиками на стадионах на три недели с 18 марта.

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