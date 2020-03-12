Линия Ермака: как новый глава Офиса президента наращивает влияние

Андрей Ермак уже месяц в кресле главы ОП (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Владимир Зеленский месяц назад сменил главу своего Офиса. Это кресло президент отдал Андрею Ермаку, отвечавшему на Банковой за "неформальную дипломатию".

Он быстро вжился в новую роль и продолжил наращивать свое влияние на внутренней политической арене. О первом месяце работы нового главы Офиса президента – в материале РБК-Украина.

Месяц назад Андрей Ермак дал свой первый брифинг в должности главы Офиса президента. Среди прочего он пообещал, что не будет практиковать "телефонное право" и вмешиваться в государственные процессы.

"Главными спикерами Офиса президента должны стать дела и результат. Мы все в ОП должны работать на то, чтобы президент был успешен и Украина была успешной", – уточнил он.

Ермак действительно не особо публичен в своей работе. В отличие от своего предшественника он избегает громких скандалов и открытых конфликтов. При этом новый глава ОП смог заручиться поддержкой ситуативных союзников из разных политических лагерей.

Летом прошлого года Ермак еще в качестве помощника президента занялся внешнеполитическими вопросами. Тогда как Андрей Богдан замкнул на себе внутреннюю "кухню". Начиная от поисков кадров и заканчивая положительным голосованием за нужные законы в парламенте.

Потому рокировки в руководстве ОП некоторые представители команды Зеленского восприняли с осторожностью: как бы выстраиваемая Богданом система власти не обрушилась с его отходом от дел. Но первый месяц после смены главы Офиса президента показал, что его преемник уже начал осваивать и этот пласт работы.

Политический рекрутинг

На первом брифинге в новом статусе Андрей Ермак поблагодарил своего предшественника в этом кресле, "несмотря на много сплетен и информации о каких-то войнах". А затем добавил, что будет делать все необходимое для "комфортной атмосферы" ОП и "профессиональной коллективной работы единомышленников, которые уважают друг друга".

Сказанное выглядело как скрытый кивок в сторону Богдана. За девять месяцев работы на Банковой тот успел обзавестись конфликтами со многими представителями нынешнего политикума, в том числе – внутри команды президента.

В этом смысле Ермак выступил в роли его антипода. Дипломатичный и более сдержанный новый руководитель ОП избегает прямых конфронтаций, пытаясь всячески сглаживать "острые углы" и договариваться.

"Сейчас на этой должности он выглядит более органично, чем предыдущий глава Офиса. Богдан был больше кризис-менеджером. А Ермак – это тот случай, когда смотришь и понимаешь: человек на своем месте. Во власти он словно рыба в воде. Он в хорошем смысле властный человек и он, опять же в хорошем смысле, человек политических интриг", – отметил РБК-Украина собеседник в окружении Зеленского.

По информации издания, с начала февраля Андрей Ермак совместно с первым помощником президента Сергеем Шефиром проводил встречи с будущими кандидатами в новое правительство. Занимавший на то время пост главы ОП Андрей Богдан в этих собеседованиях не участвовал.

Источники РБК-Украина в "Слуге народа" утверждали, что ротация портфелей между вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко произошла именно при содействии нового руководителя Офиса. Мол, бывший глава МИД и практикующий "нетрадиционную дипломатию" Ермак не сумели сработаться друг с другом.

Он также повлиял на выбор нового министра обороны. Как известно, эта должность входит в "президентскую квоту". По информации издания, именно глава ОП рекомендовал на эту должность Андрея Тарана.

Из-за последних кадровых перестановок в политических кругах стали поговаривать и о том, что новый глава Офиса президента "зачищает" с руководящих позиций людей из орбиты Богдана.

"Первым отправили на выход Гончарука. Вторым – Рябошапку. И это только два самых наглядных примера", – сказал РБК-Украина влиятельный представитель "Слуги народа".

Андрей Ермак предпочитает избегать публичных конфликтов (фото: Офис президента)

Оба якобы поплатились должностями не в последнюю очередь из-за того, что в команду Зеленского их привел бывший глава ОП.

"В некоторых случаях это действительно прослеживается. Но с другой стороны, это накладывается на то, что подавляющее большинство людей рекомендовал либо же привел в команду непосредственно Богдан", – пояснил изданию другой собеседник в окружении президента.

Поиски кандидатов на пустующие вакансии в правительстве, которые в Раде планируют заполнить в ближайшие недели, также проходят не без участия Ермака.

Выступая на брифинге по поводу своего нового назначения, он пообещал уделять внимание и региональной политике.

"Мы будем работать на местах с губернаторами. Это очень молодые, профессиональные и амбициозные люди, они имеют конкретные задачи", – отметил глава Офиса президента.

К слову, несколько действующих глав ОГА, в частности председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай, ранее были назначены именно по рекомендации Ермака.

Также он сыграл важную роль в сохранении в кресле главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко, став на сторону столичного мэра в противостоянии с Андреем Богданом.

Новый глава ОП, среди прочего, помогает "Слуге народа" в подготовке к предстоящим местным выборам, о чем уже писало РБК-Украина. Хотя сам Ермак отметил изданию, что местными выборами занимается партия.

Голоса на счету

Круг близких к главе Офиса депутатов в монобольшинстве, по разным оценкам, насчитывает до десяти человек. Среди них – его кум Николай Тищенко и бизнес-партнер Андрей Задорожный. Однако они не представляют какой-либо отдельной неформальной группы внутри фракции, утверждают собеседники в "Слуге народа".

Активного участия в формировании партийных списков на июльских выборах Ермак не принимал. Хотя он много помогал при отборе кандидатов, отсеяв несколько "токсичных" кадров, сказал изданию один из представителей команды Зеленского.

Сейчас новый глава ОП выстраивает механизм сотрудничества с президентской фракцией и парламентом в целом. Вместо трений, возникших между Андреем Богданом и Дмитрием Разумковым, его преемник, напротив, смог наладить со спикером Рады достаточно конструктивные отношения.

"В целом мы рассчитываем на эффективную коммуникацию с новым главой Офиса президента. Наша задача состоит в слаженности действий между ОП, Кабмином и фракцией большинства. Над этим и работаем. Сейчас мы формируем план законодательной работы на год, это впервые в истории", – сказала изданию замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она уточнила, что этот план будет вынесен в зал для подтверждения парламентом.

Сам Ермак в комментарии РБК-Украина отметил, что депутаты монобольшинства пришли в Раду, потому что "поверили в президента Зеленского и президенту Зеленскому". Он уверен, что их основная мотивация – "поменять страну к лучшему".

"Поэтому в целом я доволен тем, как работают наши депутаты. Безусловно есть что совершенствовать и менять. Однако моя позиция заключается в том, что делать это необходимо через слаженную работу, взаимовежливый диалог и поиск компромисса", – добавил глава ОП.

По словам еще одного собеседника в окружении Зеленского, Ермак уже успел назначить специального помощника, ответственного за коммуникацию со "слугами народа".

Кроме того, по информации издания, с начала недели новый глава ОП провел встречи отдельно с каждым замом главы фракции. Предметом их обсуждения стало голосование, а вернее – причины неголосования депутатов из их внутрифракционных групп за кадровые вопросы, которые Рада рассматривала на прошлой неделе. В большей мере разговор касался назначения нового Кабмина, в меньшей – голосования за недоверие Руслану Рябошапке.

Попутно на этих встречах просчитывалось и возможное количество голосов "слуг" за земельную реформу. По прогнозам главы аграрного комитета Николая Сольского, парламент может завершить рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли 19 марта.

Исход голосования за этот документ станет одним из маркером эффективности работы Андрея Ермака по линии Рады. При этом в комментарии РБК-Украина руководитель Офиса сказал, что принятие закона про рынок земли – вопрос народных депутатов.

Война и мир

Однако главным мерилом результативности нового главы ОП станут его дальнейшие шаги по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Хоть формально они не входят в зону его ответственности, Ермак сам подчеркнул, что продолжит заниматься этими вопросами и в новом статусе.

Владимир Зеленский действительно часто акцентирует на том, что для него это основная задача. Взаимное освобождение удерживаемых лиц с Россией и "Л/ДНР" он перечисляет в перечне главных достижений новой власти. Как и первую за три года встречу в "нормандском формате", состоявшуюся в Париже в декабре, на уровне глав государств. Ее наряду с организацией двух масштабных обменов можно отнести к заслугам нового главы ОП.

Тем не менее сейчас в этом направлении не наблюдается значительного прогресса. Вероятность проведения очередной встречи лидеров "нормандской четверки" в апреле пока под большим вопросом.

Ермак отвечает за мирные переговоры по Донбассу (фото: Офис президента)

В комментарии РБК-Украина Ермак объяснил, что его основная задача – обеспечить максимально эффективную работу президента. Руководитель ОП уточнил, что сюда входит как внутреннее, так и внешнеполитическое направление. По его словам, есть ряд приоритетных вопросов, среди которых – война на Донбассе.

"Поэтому, как и раньше, я представляю Украину в переговорах в нормандском формате в качестве дипломатического советника президента Владимира Зеленского, одного из лидеров "нормандской четверки". Так, для того, чтобы придать процессу переговоров новый импульс, я присутствовал на последней встрече Трехсторонней контактной группы в Минске", – сказал руководитель Офиса президента.

В среду, 11 марта, в Минске Андрей Ермак второй раз за месяц встретился с новым куратором украинского направления в Кремле – Дмитрием Козаком. Переговоры прошли в рамках очередного заседания Трехсторонней контактной группы.

Стороны договорились об еще одном взаимном освобождении удерживаемых и в течение недели должны определить списки всех подлежащих к освобождению лиц на Донбассе. По итогам этой встречи Козак допустил, что следующий обмен может состояться до конца марта. Также речь шла о новых участках разведения войск и открытии дополнительных КПВВ.

В вопросе "мирной сделки" по Донбассу в рамках минского процесса у Ермака есть конкретный дедлайн. В недавнем интервью Зеленский пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса. Он уточнил, что этот срок фактически исчисляется от декабрського саммита "нормандской четверки". В качестве альтернативы у украинской власти есть "два или три плана" дальнейших действий после выхода из переговоров, но их подробности Зеленский раскрывать не стал.

Еще один неформальный переговорный процесс, начатый Ермаком летом прошлого года, касался налаживания мостов с Вашингтоном. Новый руководитель Офиса пытался организовать для главы государства официальный визит в США. Правда, спустя почти десять месяцев после первого телефонного разговора лидеров Украины и США, приглашение все еще не поступило.

В начале февраля сам Ермак признал, что конкретная дата полноценной встречи Зеленского и Трампа до сих пор не согласована. Но, по его же словам, она может быть объявлена в ближайшее время. "Я абсолютно уверен, что это будет исторический визит", – сказал глава ОП.

За первый месяц работы на новой должности Андрей Ермак практически не появлялся в публичном пространстве. Однако все это время по "его линии" велась тихая, но системная работа. Ее плоды стоит ожидать уже в ближайшие месяцы, ведь в конце весны правлению Зеленского исполнится год и ему придется выйти к избирателям с конкретным перечнем достижений.