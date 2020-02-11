Поход Ермака: как Андрей Богдан проиграл борьбу за влияние на Зеленского

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (Фото: president.gov.ua)

В команде Владимира Зеленского произошла самая громкая отставка за все время его каденции. Глава Офиса президента Андрей Богдан, долгое время считавшийся чуть ли "серым кардиналом" новой власти, уступил свое место помощнику президента Андрею Ермаку. О том, чем запомнился Богдан и кто помог Ермаку сместить его с должности – в материале РБК-Украина.

Когда вечером 10 февраля появилась информация об уходе в отставку главы Офиса президента Андрея Богдана, многие восприняли ее скептически. В начале августа прошлого года Богдан якобы написал заявление на имя президента, но так никуда и не ушел. По официальной версии, аналогичные заявления с открытой датой написало все руководство ОП еще в начале каденции Зеленского.

С тех пор слухи об уходе Богдана возникали регулярно, но никогда не подтверждались. В то же время даже посторонний наблюдатель мог заметить, как он отдаляется от президента, причем даже в буквальном смысле. Его место рядом с Зеленским все чаще стал занимать Андрей Ермак. Теперь же дошла очередь и до кресла главы ОП.

Автор турборежима

Первые месяцы Богдан был неизменным спутником Зеленского во всех поездках по стране и на публичных мероприятиях, помогая тому общаться с местными чиновниками и вводя неопытного главу государства в курс дел.

Ближе к концу года глава ОП стал появляться на публике все реже, а затем и вовсе на месяц пропал. К примеру, в решении "иранского кризиса" в начале января, когда под Тегераном был сбит украинский самолет, Богдан официально не участвовал.

К тому времени на первые роли на Банковой выдвинулся прежде малоизвестный широкой общественности помощник президента Андрей Ермак. О конфликте между ними рассказывали разные источники РБК-Украина, сам же Ермак это опровергал до последнего момента.

Зеленский накануне отставки главы ОП в интервью "Интерфаксу" признал, что в его команде возникают конфликты: "Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", – заявил президент.

Андрей Богдан за время работы на Банковой действительно нажил себе много недоброжелателей. Сказалась как резкая манера общения, так и попытки решить многие вопросы в "турборежиме".

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков на определенном этапе отказался нарушать регламент для быстрого голосования необходимых законопроектов. Это обострило отношения между Банковой и парламентом. Источники РБК-Украина рассказывали, что Богдан высказывал недовольство скоростью работы и в отношении Кабинета министров.

"Богдан всегда требовал от нас работать еще быстрее и активнее, чем мы работали в "турборежиме", при этом он сам по себе – человек довольно прямой", – сказал изданию собеседник во фракции "Слуга народа". А о его увольнении руководители СН узнали из новостей.

В Кабмине же, по крайней мере, еще неделю назад не ожидали, что в скором времени в команде президента могут произойти кадровые перестановки. Высокопоставленный собеседник РБК-Украина в правительстве признавал, что между Богданом и Ермаком случаются споры. Но, в любом случае, они оба ориентированы на президента, уверял собеседник.

"Нет ощущения, что Богдана отодвинули, а Ермак теперь вместо него "шепчет на ухо" Зеленскому. И нет оснований считать, что Богдан куда-то идет", – рассуждал чиновник Кабмина, знакомый с ситуацией на Банковой.

Первые месяцы Андрей Богдан был постоянным спутником президента почти во всех деловых поездках и встречах (facebook.com/president.gov.ua).

Карьерному росту Андрея Ермака подыграло то, что в ближайшем окружении Зеленского образовался ситуативный союз против Богдана. О разногласиях главы ОП с первым помощником президента Сергеем Шефиром стало известно еще летом. На Банковой Шефир представляет "кварталовское" крыло. Сам Богдан в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о конфликте, отшутился, что Шефир "постоянно ворует его салат" и что им "не нравятся шутки друг друга".

Но со временем противостояние с "кварталовцами" усугубилось. У руководителя ОП выстроились сложные отношения и с главой СБУ Иваном Бакановым. После одной из встреч на Банковой даже появился фейк, что они подрались. Богдан в своей манере отреагировал фотографией на Facebook с якобы выбитыми зубами и разбитым лицом.

По информации РБК-Украина, к "антибогдановской коалиции" примкнул и Арсен Аваков. Наладить отношения с новой властью бессменному главе МВД удалось, в том числе, благодаря Шефиру. Зеленский оставил Авакова в новом правительстве на "испытательном сроке", и с тех пор позиции министра только усиливаются.

Два Андрея

Конфликт Богдана и Ермака проявился еще во время эпопеи с отставкой Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Тогда руководитель ОП вступил в прямую конфронтацию с мэром столицы. Правительство одобрило увольнение Кличко, но президент указ не подписал. Зеленского якобы отговорил Ермак.

С тех пор пропасть между ними становилась все глубже. Редкое заседание на Банковой проходило без ссоры. На определенном этапе стало понятно, что возле президента может остаться только один Андрей: Ермак или Богдан. По словам собеседника РБК-Украина в окружении Зеленского, "коалиция" синхронно "отрабатывала" главу ОП.

"Богдан официально написал заявление об отставке, президент его принял. Это эмоциональное решение. Причиной стал жесткий конфликт, в котором эта группа "выдавила" Богдана", – отметил источник.

При этом он утверждает, что силовики не приносили Зеленскому компромат на руководителя его Офиса. О "многоходовке", в ходе которой Богдан получит новую должность, речь якобы тоже не идет.

Вероятно, сыграла свою роль и его "сомнительная репутация" с точки зрения международных партнеров. Недовольство кандидатурой Богдана летом почти прямым текстом озвучивали в США. Изначально его считали однозначной квотой Игоря Коломойского в структуре новой власти.

Усиление позиций главы ОП, умноженное на скандальные заявления олигарха в СМИ, вызывало серьезные опасения у западных партнеров и кредиторов Украины. Но, по информации РБК-Украина, как минимум в последние месяцы отношения Коломойского и Богдана серьезно ухудшились.

"Богдан был единственной защитой президента от непомерных амбиций Коломойского. Теперь Игорь Валерьевич всех "съест", – так на уход главы ОП отреагировал один из его соратников.

Богдан пригласил в команду Зеленского как минимум двух людей, занявших весомые должности: премьер-министра Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапку. Никто из них в отставку пока не собирается, как и заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Теперь им придется работать с новым руководителем Офиса президента – Андреем Ермаком. Он знаком с Зеленским со времен сотрудничества студии "Квартал 95" с телеканалом "Интер". Юридическая компания Ермака сопровождала медиагруппу, совладельцем которой на тот момент был Валерий Хорошковский. Последний, как ранее заявлял Андрей Богдан, консультирует новую власть в вопросах таможни.

После победы на выборах Зеленский назначил Ермака своим помощником по международным вопросам. Он пытался организовать визит президента в США, но главным для него стало российское направление. Ключевым партнером Ермака по переговорам был и есть замглавы администрации президент РФ Дмитрий Козак, недавно заменивший Владислава Суркова в качестве главного "куратора" украинского вопроса в Кремле.

"Я могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами", – заявил 11 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Андрей Ермак (слева) в конце прошлого года стал все чаще сопровождать Зеленского в рабочих поездках вместо Богдана (Фото: пресс-служба Офиса президента).

При этом неофициальный переговорный трек Ермак-Козак во многих аспектах фактически подменял собой официальную дипломатию. А самого Ермака начали называть неформальным министром иностранных дел. Очевидно, теперь Ермак будет курировать всю международную политику Украины в целом и переговоры с РФ в частности уже в качестве главы ОП.

Накануне назначения Ермак позитивно отозвался о своем российском визави в эфире одного из телеканалов. "Мне кажется, Козак больше настроен на диалог (чем Сурков, – ред.). По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение", – сказал Ермак.

Очевидно, успехи Ермака на этом направлении (два состоявшихся обмена пленными и встреча "нормандской четверки" в Париже) и доказали Зеленскому его эффективность.

В публичной политике, вплоть до прихода в команду Зеленского, Ермак не был замечен, хотя целых три парламентских созыва с 2006 по 2014 год на общественных началах работал помощником нардепа от Партии регионов, спортсмена Эльбруса Тедеева.

В отличие от Богдана, Ермак никогда не занимался непосредственным "сбором голосов" во фракции под конкретные голосования, рассказали РБК-Украина собеседник в "Слуге народа". На общефракционные заседания он также приходил только с президентом. Без Зеленского Ермак появлялся только на "малой фракции" – собрании всех заместителей главы фракции и СН и руководителей комитетов от монобольшинства.

На Ермака ориентируются несколько депутатов от "Слуги народа", но, как отмечают источники издания, их очень мало и эффективно влиять через них на фракцию новый глава ОП вряд ли сможет.