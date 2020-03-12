Лінія Єрмака: як новий глава Офісу президента нарощує вплив

Андрій Єрмак вже місяць в кріслі голови ОП (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Володимир Зеленський місяць тому змінив главу свого Офісу. Це крісло президент віддав Андрію Єрмаку, який відповідав на Банковій за "неформальну дипломатію". Він швидко вжився в нову роль і продовжив нарощувати свій вплив на внутрішній політичній арені. Про перший місяць роботи нового глави Офісу президента – в матеріалі РБК-Україна.

Місяць тому Андрій Єрмак дав свій перший брифінг на посаді глави Офісу президента. Серед іншого він пообіцяв, що не буде практикувати "телефонне право" і втручатися в державні процеси.

"Головними спікерами Офісу президента повинні стати справи і результат. Ми всі в ОП повинні працювати на те, щоб президент був успішний і Україна була успішною", – уточнив він.

Єрмак дійсно не особливо публічний у своїй роботі. На відміну від свого попередника він уникає гучних скандалів і відкритих конфліктів. Водночас новий голова ОП зміг заручитися підтримкою ситуативних союзників із різних політичних таборів.

Влітку минулого року Єрмак ще в статусі помічника президента зайнявся зовнішньополітичними питаннями. Тоді як Андрій Богдан замкнув на собі внутрішню "кухню". Починаючи від пошуків кадрів і закінчуючи позитивним голосуванням за потрібні закони в парламенті.

З цієї причини рокіровки в керівництві ОП деякі представники команди Зеленського сприйняли з обережністю: аби створена Богданом система влади не зруйнувалась з його відходом від справ. Але перший місяць після зміни глави Офісу президента показав, що його наступник вже почав освоювати і цей пласт роботи.

Політичний рекрутинг

На першому брифінгу в новому статусі Єрмак подякував своєму попереднику в кріслі, "незважаючи на багато пліток та інформації про якісь війни". А потім додав, що буде робити все необхідне для комфортної атмосфери" ОП і "професійної колективної роботи однодумців, які поважають один одного".

Сказане виглядало як прихований кивок у бік Богдана. За дев'ять місяців роботи на Банковій він встиг поконфліктувати з багатьма представниками нинішнього політикуму, в тому числі – всередині команди президента.

У цьому сенсі Єрмак виступив у ролі його антипода. Дипломатичний і більш стриманий новий керівник ОП уникає прямих конфронтацій, намагаючись всіляко згладжувати "гострі кути" і домовлятися.

"Зараз на цій посаді він виглядає більш органічно, ніж попередній глава Офісу. Богдан був більше кризис-менеджером. А Єрмак – це той випадок, коли дивишся і розумієш: людина на своєму місці. У владі він немов риба у воді. Він у хорошому сенсі владна людина і він, знову ж таки в хорошому сенсі, людина політичних інтриг", – зазначив РБК-Україна співрозмовник в оточенні Зеленського.

За інформацією видання, з початку лютого Андрій Єрмак спільно з першим помічником президента Сергієм Шефиром проводив зустрічі з майбутніми кандидатами в новий уряд. Тодішній глава ОП Андрій Богдан у цих співбесідах участі не брав.

Джерела РБК-Україна в "Слузі народу" стверджували, що ротація портфелів між віце-прем'єром з євроінтеграції Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком сталася саме за сприяння нового керівника Офісу. Мовляв, колишній глава МЗС і практикуючий "нетрадиційну дипломатію" Єрмак не змогли спрацюватися один з одним.

Він також вплинув на вибір нового міністра оборони. Як відомо, ця посада входить в президентську квоту". За інформацією видання, саме глава ОП рекомендував на цю посаду Андрія Тарана.

Через останні кадрові перестановки в політичних колах почали говорити і про те, що новий глава Офісу президента "зачищає" з керівних позицій людей з орбіти Богдана.

"Першим відправили на вихід Гончарука. Другим – Рябошапку. І це тільки два найбільш наочних приклади", – сказав РБК-Україна впливовий представник "Слуги народу".

Андрій Єрмак воліє уникати публічних конфліктів (фото: Офіс президента)

Обидва нібито поплатилися посадами не в останню чергу через те, що в команду Зеленського їх привів колишній голова ОП.

"У деяких випадках це дійсно простежується. Але з іншого боку, це накладається на те, що переважну більшість людей рекомендував або ж привів у команду безпосередньо Богдан", – пояснив виданню інший співрозмовник в оточенні президента.

Пошуки кандидатів на порожні вакансії в уряді, які в Раді планують заповнити в найближчі тижні, також проходять не без участі Єрмака.

Виступаючи на брифінгу щодо свого нового призначення, він пообіцяв приділяти увагу і регіональній політиці.

"Ми будемо працювати на місцях з губернаторами. Це дуже молоді, професійні і амбітні люди, вони мають конкретні завдання", – зазначив глава Офісу президента.

До речі, кілька чинних глав ОДА, зокрема голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай, раніше були призначені саме за рекомендацією Єрмака.

Також він зіграв важливу роль у збереженні у кріслі голови Київської міської держадміністрації Віталія Кличка, ставши на бік столичного мера в протистоянні з Андрієм Богданом.

Новий глава ОП, серед іншого, допомагає "Слузі народу" у підготовці до майбутніх місцевих виборів, про що вже писало РБК-Україна.

Голоси на рахунку

Коло близьких до глави Офісу депутатів у монобільшості, за різними оцінками, нараховує до десяти осіб. Серед них – його кум Микола Тищенко та бізнес-партнер Андрій Задорожний. Однак вони не представляють якоїсь окремої неформальної групи всередині фракції, стверджують співрозмовники в "Слузі народу".

Активної участі у формуванні партійних списків на липневих виборах Єрмак не брав. Хоча він багато допомагав при відборі кандидатів, відсіявши кілька "токсичних" кадрів, сказав виданню один із представників команди Зеленського.

Зараз новий глава ОП вибудовує механізм співпраці з президентською фракцією і парламентом загалом. Замість тертя, що виникли між Андрієм Богданом і Дмитром Разумковим, його наступник, навпаки, зміг налагодити зі спікером Ради досить конструктивні відносини.

"Загалом ми розраховуємо на ефективну комунікацію з новим головою Офісу президента. Наше завдання полягає у злагодженості дій між ОП, Кабміном та фракцією більшості. Над цим і працюємо. Наразі ми формуємо план законодавчих робіт на рік, це вперше в історії.", – сказала виданню заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона уточнила, що цей план буде винесено в зал для підтвердження парламентом.

Сам Єрмак в коментарі РБК-Україна відзначив, що депутати монобольшості прийшли в Раду, тому що "повірили в президента Зеленського і президенту Зеленському". Він упевнений, що їх основна мотивація – "поміняти країну на краще".

"Тому в цілому я задоволений тим, як працюють наші депутати. Безумовно є що вдосконалювати і змінювати. Однак моя позиція полягає в тому, що робити це необхідно через злагоджену роботу, взаємоввічливими діалог і пошук компромісу", – додав глава ОП.

За словами ще одного співрозмовника в оточенні Зеленського, Єрмак уже встиг призначити спеціального помічника, відповідального за комунікацію зі "слугами народу".

Крім того, за інформацією видання, з початку тижня новий глава ОП провів зустрічі окремо з кожним заступником голови фракції. Предметом обговорення стало голосування, а вірніше – причини неголосування депутатів з їхніх внутрішньофракційних груп за кадрові питання, які Рада розглядала минулого тижня. Більшою мірою розмова стосувалася призначення нового Кабміну, у меншій – голосування за недовіру Руслану Рябошапці.

Попутно на цих зустрічах прораховувалася і потенційна кількість голосів "слуг" за земельну реформу. За прогнозами глави аграрного комітету Миколи Сольського, парламент може завершити розгляд поправок до другого читання законопроекту про ринок землі 19 березня. Результат голосування за цей документ стане одним із маркерів ефективності роботи Андрія Єрмака по лінії Ради.

Війна і мир

Проте головним мірилом результативності нового голови ОП стануть його подальші кроки щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Хоч формально вони не входять в зону його відповідальності, Єрмак сам підкреслив, що продовжить займатися цими питаннями і в новому статусі.

Володимир Зеленський справді часто акцентує на тому, що для нього це основне завдання. Взаємне звільнення утримуваних осіб з Росією і "Л/ДНР" він зачисляє до переліку головних досягнень нової влади. Як і першу за три роки зустріч в "нормандському форматі", що відбулася в Парижі в грудні, на рівні глав держав. Її разом з організацією двох масштабних обмінів можна віднести до заслуг нового глави ОП.

Проте, зараз в цьому напрямку не спостерігається значного прогресу. Вірогідність проведення чергової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в квітні поки під великим питанням.

Єрмак відповідає за мирні переговори щодо Донбасу (фото: Офіс президента)

У коментарі РБК-Україна Єрмак пояснив, що його основне завдання – забезпечити максимально ефективну роботу президента. Керівник ОП уточнив, що сюди входить як внутрішній, так і зовнішньополітичний напрям. За його словами, є ряд пріоритетних питань, серед яких – війна на Донбасі.

"Тому, як і раніше, я представляю Україну в переговорах в нормандському форматі в якості дипломатичного радника президента Володимира Зеленського, одного з лідерів "нормандської четвірки". Так, для того, щоб надати процесу переговорів нового імпульсу, я був присутній на останній зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську ", – сказав керівник Офісу президента.

У середу, 11 березня, у Мінську Андрій Єрмак вдруге за місяць зустрівся з новим куратором українського напряму в Кремлі – Дмитром Козаком. Переговори пройшли в рамках чергового засідання Тристоронньої контактної групи.

Сторони домовилися протягом тижня визначити всіх осіб, що підлягають звільненню на Донбасі. І можливо, до кінця березня наступного обмін таки відбудеться. Також мова йшла про нові ділянки розведення військ і відкриття додаткових КПВВ.

У питанні "мирної угоди" по Донбасу в рамках мінського процесу у Єрмака є конкретний дедлайн. У недавньому інтерв'ю Зеленський пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу. Він уточнив, що цей термін фактично обчислюється від грудневого саміту "нормандської четвірки". В якості альтернативи у української влади є "два або три плани" подальших дій після виходу з переговорів, але їх подробиці Зеленський розкривати не став.

Ще один неформальний переговорний процес, розпочатий Єрмаком влітку минулого року, стосувався налагодження мостів з Вашингтоном. Новий керівник Офісу намагався організувати для глави держави офіційний візит в США. Щоправда, через майже десять місяців після першої телефонної розмови лідерів України та США, запрошення все ще не надійшло.

На початку лютого сам Єрмак визнав, що конкретна дата повноцінної зустрічі Зеленського та Трампа досі не узгоджена. Але, за його ж словами, вона може бути оголошена найближчим часом. "Я абсолютно впевнений, що це буде історичний візит", – сказав глава ОП.

За перший місяць роботи на новій посаді Андрій Єрмак майже не з'являвся в публічному просторі. Однак увесь цей час по "його лінії" велася тиха, але системна робота. Її плоди варто очікувати вже найближчими місяцями, адже наприкінці весни правлінню Зеленського виповниться рік і йому і йому доведеться вийти до виборців з конкретним переліком досягнень.