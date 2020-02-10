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Дата визита Зеленского в США должна стать известна в ближайшее время, - Ермак

Новости » Политика     10.02.2020 - 22:28
Дата визита Зеленского в США должна стать известна в ближайшее время, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (yulainfo.com)

По словам Ермака, отношения между Украиной и США выходят на новый уровень

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США должна стать известна в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью помощника Зеленского Андрея Ермака в эфире канала "Украина 24".

По его словам, госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Киев заявил, что даты должны появиться в ближайшее время.

"Дат по-прежнему нет. Господин Помпео заявил, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что у них закончатся все внутренние процедуры, связанные с импичментом, и в ближайшее время мы должны получить даты визита. Это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", - отметил Ермак.

Также он сообщил, что отношения между Украиной и США выходят на новый уровень

"Этот визит (Помпео в Украину - ред.) подкрепил то развитие украино-американских отношений, его позитивные тенденции. Были обсуждены ряд моментов, связанных с вопросами безопасности, энергетики. Это был еще один шаг, который показывает, что украино-американские отношения выходят на новый уровень", - сказал Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце 2019 года в Белом доме выразили уверенность, что новая встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом состоится.

Также РБК-Украина писало, что Помпео назвал Украину крупным партнером США.

Отметим, 5 февраля Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по первой статье импичмента "Злоупотребление властью". За статью проголосовали 48 сенаторов (все демократы + 1 республиканец), 52 голоса были "против".

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