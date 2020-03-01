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Ермак обсудил обмен пленными с куратором украинского направления Кремля

Новости » Политика     01.03.2020 - 13:27
Ермак обсудил обмен пленными с куратором украинского направления Кремля
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Стороны обсудили следующий обмен пленными

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем руководителя Администрации российского президента Дмитрием Козаком и обсудил следующий обмен пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОП.

Так, во время встречи стороны обсудили следующий обмен пленными в формате "всех на всех", о котором было договорено во время нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года.

Отмечается, что руководитель ОП заявил о намерении провести следующий обмен пленными уже в марте этого года.

Также участники переговоров отметили необходимость продолжения диалога для полного выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в нормандском формате в Париже.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев планирует провести обмен пленными с Россией к следующей нормандской встрече. Он напомнил, что встреча в нормандском формате должна состояться в апреле 2020 года.

Кроме того, Пристайко сообщал, что следующий обмен пленными между Украиной и Россией будет проходить по принципу "всех на всех". Он добавил, что в рамках следующего обмена пленными Москва вернет около 200 украинских граждан.

Добавим, по словам президент Украины Владимира Зеленского, более 200 граждан Украины незаконно удерживаются боевиками на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар удерживают в оккупированном Крыму и в России.

Следующий обмен пленными станет последним по принципу "всех на всех", - Пристайко Пристайко: сотни пленных украинцев должны вернуться домой в ближайшее время
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