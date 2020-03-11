В Раде рассказали, когда может завершиться рассмотрение закона о рынке земли

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В агрокомитете не исключат, что оппозиционные нардепы будут блокировать работу ВР

Парламент может завершить рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли в пленарный четверг, 19 марта. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель аграрного комитета Николай Сольский.

По его словам, смогут ли нардепы окончательно принять закон, зависит от многих вещей.

"Допускать, я конечно допускаю. Но это вопрос такой, который зависит от очень многих вещей. Чисто математически, это возможно. Но опыт мне подсказывает, что математика еще ни разу не сработала. Если бы никто не мешал, если бы других угроз не возникало, там каких-то, не знаю, вокруг медицинских и немедицинских (угроз, - ред.)... Мы готовимся на вторник дальше рассматривать поправки, будем рассматривать их максимально эффективно", - заявил Сольский.

Вместе с тем парламентарий отметил, что не исключает того, что депутаты от оппозиционных фракций будут блокировать трибуну парламента или президиум председателя Верховной рады.

"Насколько будет много эмоций, блокировки (трибуны, - ред.) и других вещей. Это будет влиять само собой. Я думаю, что оппозиционные партии тоже к чему-то готовятся. В чем это будет проявляться, скорее будет понятно только в зале", - сказал нардеп.

Напомним, Рада по состоянию на пятницу, 6 марта, рассмотрела уже 3298 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, законопроект о рынке земли Рада сможет принять не ранее 16-17 апреля. Такой прогноз сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Еще в начале февраля депутаты Рады приступили к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.