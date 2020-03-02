Четвертый тур: как партия Зеленского готовится к местным выборам

Команда Зеленского готовится к местным выборам (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Команда Владимира Зеленского готовится к перезагрузке власти по всей стране. В течение месяца "Слуга народа" планирует запустить штабы в каждой из областей для подготовки к местным выборам.

Контролировать этот процесс в регионах будут народные депутаты, которых на Банковой называют "политическими ответственными". Подробнее – в материале РБК-Украина.

"Слуга народа" начала подготовку к местным выборам, которые пройдут 25 октября этого года. И хотя сама кампания официально стартует через полгода, развернуть работу всех штабов команда Владимира Зеленского собирается уже до конца марта.

Одержав разгромную победу в парламентской гонке, на Банковой всерьез подумывали над еще одними досрочными выборами, чтобы закрепить успех и на местном уровне. Но уже вскоре появилось слишком много аргументов против этой идеи. Поэтому в команде президента не стали форсировать перезагрузку власти по всей стране.

Первый аргумент сводился к тому, что, не меняя Конституцию, через год, в октябре 2020 года, все равно придется проводить очередные местные выборы. Если же вносить поправки в Основной закон, то приблизить их дату возможно в лучшем случае на полгода.

Во-вторых, местные выборы – это в том числе выборы глав городов, поселков и сел. Голосуя за кандидата на этот пост, избиратель поддержит "своего", близкого ему человека, который уже как-то проявил себя в местном самоуправлении. В команде президента опасались, что повторить июльский успех сугубо за счет личного бренда Зеленского и "Слуги народа" вряд ли удастся.

Из этого последовала третья и четвертая проблемы, возникшие осенью перед командой президента. Это нехватка кадров, которые могли бы составить конкуренцию местным элитам. И отсутствие разветвленной структуры партии, способной организовать кампанию и обеспечить кандидатов в каждом населенном пункте.

Второй, третий и четвертый аргументы остаются актуальными для партии власти и сейчас. По этой причине готовиться к выборам начали заранее.

Зоны влияния

По информации РБК-Украина, в организации кампании "Слуги народа" к местным выборам участвует руководство политсилы, представители Офиса президента и сам президент.

Со стороны партии подготовкой занимается ее глава Александр Корниенко совместно с членами высшего совета СН. По линии Банковой – первый замглавы Офиса, отвечающий за региональную политику, Сергей Трофимов, а также первый помощник президента Сергей Шефир и глава ОП Андрей Ермак.

В комментарии РБК-Украина Трофимов отметил, что был членом "Слуги народа", прошел всю президентскую кампанию и хорошо ориентируется в избирательных реалиях регионов.

"Но, прежде всего, я первый заместитель руководителя Офиса президента, поэтому мое участие в местных выборах ограничивается только советами и консультациями в нерабочее время. Я их всегда готов предоставить, если мои друзья из партии об этом попросят. Не советую и губернаторам играть в выборы. Максимум их участия – это формат консультаций и советов вне работы. И только если хорошо попросят", – сказал первый замглавы ОП.

Ход кампании в каждой из областей будут контролировать "политические ответственные" из числа народных депутатов от "Слуги народа". Они должны выступать своего рода арбитрами и коммуникаторами между Киевом и штабами в регионах.

По словам одного из собеседников в команде Зеленского, идею с назначением "политических ответственных" и их кандидатуры предложил Сергей Трофимов. Дальше свои коррективы внесли Шефир и Ермак, но окончательный список утверждал президент, уточнил источник.

"Сейчас для нас стратегическая задача – строительство партийных организаций. Они есть во всех областях. Приемные депутатов и представительства Зе-команды есть почти в каждом городе. В дальнейшем они станут партийными офисами", – объяснил изданию народный депутат Александр Качура, который будет координировать кампанию в Сумской области.

Кроме того, на первом этапе "ответственные" с помощью мажоритарщиков от партии и главы ОГА должны выбрать начальника штаба в области. Он же возглавит список "Слуги народа" в один из советов, например, в облсовет.

"Задача ответственных за регионы – помочь запустить полноценные партийные ячейки, которые должны быть на уровне каждого региона, начиная с ОТО. Вторая задача – помочь в создании сплоченных команд для выборов, способных решать проблемы на том или ином уровне местного управления. Третья – помочь в подготовке и победе команды на октябрьских выборах", – рассказал РБК-Украина народный депутат Никита Потураев, за которым закреплена Кировоградская область.

Граничащая с ней Николаевская область отошла на контроль главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Его первый заместитель и председатель партии Александр Корниенко будет курировать кампанию в столице. Большая часть депутатов, закрепленных за регионами – "списочники", которые работали в Зе-команде еще во время президентской гонки.

"С одной стороны, мажоритарщики более тесно связаны с областью, от которой они избрались. Но с другой, от областей у нас же есть по несколько мажоритарщиков. И если назначить кого-то одного, остальные будут обижаться", – рассказал собеседник в окружении президента.

К тому же в некоторых областях между "мажоритарщиками" и главами ОГА достаточно напряженные отношения. Как, например, в Запорожской области, за которую будет отвечать бывший сценарист "Студии Квартал 95" Александр Кабанов. Чтобы не создавать конфликтных точек, в партии решили определить в такие области депутатов, представляющих "третью сторону".

Непростая ситуация сложилась между "мажоритарщиками" и председателем ОГА на Полтавщине. Помогать в организации кампании в этой области будет Юрий Корявченков, который прошел в парламент от округа в Кривом Роге.

Интересно, что на Херсонщину решили "откомандировать" Александра Дубинского, который не отличается особой лояльностью к линии партии. В Раду он прошел от округа на Киевщине.

"Главным критерием назначения была не связь с областью, а то сможет ли президент доверять этому человеку и сможет ли он справиться со своей задачей. Херсонская область достаточно проблемная. Поэтому решили дать туда Дубинского, ведь свою кампанию он провел неплохо", – объяснил изданию один из источников в окружении Зеленского.

Кадровое сито

Отбирать кандидатов на местах будут с помощью системы онлайн-регистрации, которую "Слуга народа" представит "через месяц-полтора", сказал РБК-Украина председатель партии Александр Корниенко. По его словам, все желающие баллотироваться от политсилы президента смогут подать свою заявку через эту систему.

"Параллельно с этим мы будем опираться на наших волонтеров на местах, на Зе-команды, сформированные во время президентской и парламентской кампаний, на команды депутатов-мажоритарщиков. Единое условие для всех – все регистрируются в одной системе и проходят комплексную проверку. Поскольку у нас уже было допущено много ошибок в этом плане", – отметил парламентарий.

Эта проверка состоит из медиа-мониторинга, "чтобы понять репутационную историю кандидата", и психологического тестирования, "чтобы увидеть его управленческие и лидерские качества". Затем, с мая по август, партия проведет обучение и подготовку отобранных кандидатов.

"Подготовка включает разработку местных стратегий и презентацию избирателям того плана, который в течение следующих пяти лет эта команда собирается воплощать в совете: что будет строиться, что будет с финансированием и бюджетом, что будет с рабочими местами, какие ключевые проблемы и как их решать", – прокомментировал Корниенко.

Заниматься отбором кандидатов будет "политический ответственный" вместе с начальником штаба. Понимая специфику местной кампании, в "Слуге народа" решили делать ставку на людей, имеющих общественно-политический опыт.

Одно из негласных условий для кандидатов в облсоветы, советы в областных центрах и городах областного значения – желательно, чтобы он не был действующим политиком. Второе условие – он должен иметь опыт в местном самоуправлении и не иметь токсического шлейфа.

"Например, среди кандидатов в облсоветы число действующих депутатов не должно превышать 10-15 процентов. И то не от ОПЗЖ или БПП. В случае общин или сел без действующих депутатов не обойтись, придется работать с теми, кто есть, несмотря на партийную символику", – рассказал один из собеседников в команде Зеленского.

Сложнее для "Слуги народа" обстоят дела с выборами мэров областных центров. По информации РБК-Украина, с конкретными кандидатами партия пока не определилась. Но в их перечне, очень вероятно, может оказаться несколько народных депутатов от монобольшинства. Дилемма в том, смогут ли все они дать бой действующим градоначальникам, имеющим по 50-70% поддержки у себя на местах.

Предвыборная стратегия партии будет выстраиваться в зависимости от специфики отдельно взятой области, населенного пункта и общины. Организовать кампанию в каждой из них по единым лекалам на практике невозможно.

"Местные выборы – это 50 тысяч отдельных кампаний. Где-то для нас, к примеру, будет более выгодно выступать в качестве оппозиции к действующей местной власти. Где-то – наоборот, пытаться действовать сообща", – отметил один из источников в окружении президента.

В борьбе за власть на местах "Слуга народа" будет делать упор на работу в полях и живое общение с избирателями. Виртуальные методы агитации, которые команда Зеленского использовала во время предыдущих кампаний, вроде работы в соцсетях, в этот раз будут играть лишь вспомогательную роль.

Небывало высокий результат партии на парламентских выборах во многом обьясняется тем, что большая часть избирателей воспринимали их как третий тур президентских. Станут ли местные выборы четвертым туром для "Слуги народа" – вопрос.