Ермак заявил об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак никогда не говорил с РФ о подаче воды в Крым

Подача воды в Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ. Об этом заявил в среду на брифинге новый глава офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

Ермак отметил, что предложение главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии возобновить подачу воды в Крым, чтобы иметь преимущество в переговорах по Донбассу, это его личное мнение.

"Никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбассу о подаче воды в Крым", - заявил он.

Напомним, Арахамия заявил, что согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

До этого у Зеленского опровергли информацию по вопросу возможного восстановления водоснабжения в аннексированный Крым.

Ранее заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина рассказала, что Украина не планирует восстанавливать водоснабжение и транспортное сообщение с аннексированным Крымом до полной деоккупации. Она также сообщала, что Россия завезла в Крым полмиллиона человек за время оккупации.