ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ермак заявил об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым

Новости » Политика     12.02.2020 - 12:32
Ермак заявил об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак никогда не говорил с РФ о подаче воды в Крым

Подача воды в Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ. Об этом заявил в среду на брифинге новый глава офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

Ермак отметил, что предложение главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии возобновить подачу воды в Крым, чтобы иметь преимущество в переговорах по Донбассу, это его личное мнение.

"Никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбассу о подаче воды в Крым", - заявил он.

Напомним, Арахамия заявил, что согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

До этого у Зеленского опровергли информацию по вопросу возможного восстановления водоснабжения в аннексированный Крым.

Ранее заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина рассказала, что Украина не планирует восстанавливать водоснабжение и транспортное сообщение с аннексированным Крымом до полной деоккупации. Она также сообщала, что Россия завезла в Крым полмиллиона человек за время оккупации.

Ермак: ограничивающие свободу слова и СМИ законы не будут приняты Ермак о выборах на Донбассе: есть условия, без выполнения которых это невозможно
Новости Украины водаКрымАндрей Ермак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь