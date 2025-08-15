Ліга 1 стартує: Забарний готується до дебюту в ПСЖ - інтрига нового сезону

ПСЖ відкриває сезон з новими зірками

Чинний чемпіон Франції розпочне новий сезон у статусі беззаперечного фаворита. Літня трансферна кампанія клубу була не масовою, але влучною, адже керівництво прицільно підсилило ключові позиції.

Найгучнішим придбанням став 22-річний український центральний захисник Ілля Забарний, який перебрався з англійського "Борнмута" за 63 мільйони євро.

Разом із ним склад поповнив голкіпер "Лілля" Люка Шевальє, за якого заплатили ще 40 мільйонів.

У матчі за Суперкубок УЄФА проти лондонського "Тоттенгема" на поле вийшов лише Шевальє, тоді як Забарний ще очікує на свій офіційний дебют.

Водночас із команди пішов досвідчений словацький центрбек Мілан Шкріньяр, який підписав контракт з турецьким "Фенербахче". А також, італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма залишає французький клуб.

Хто готовий кинути виклик чемпіону

Минулого сезону ПСЖ фінішував із величезним відривом у 20 очок від найближчого переслідувача, яким став "Марсель".

Провансальці цього літа витратили 65 мільйонів євро на двох гравців: флангового нападника Ігора Пайшао з роттердамського "Фейєнорда" та данського півзахисника П’єра-Еміля Хейб’єрга з "Тоттенгема".

"Монако" обійшлося без великих витрат, але здивувало поверненням у Францію Поля Погба, який прийшов як вільний агент, а також підписанням досвідченого оборонця Еріка Даєра, теж без трансферної суми.

"Ніцца" та "Лілль" у міжсезоння зробили ставку на омолодження складів: вони продали кількох ключових виконавців, але придбали молоді таланти, вклавши значно менші кошти.

"Ліон" та "Страсбург" обрали подібну стратегію - відпустили кількох лідерів, але інвестували у перспективних гравців з розрахунком на майбутнє.

Нагадаємо, що чемпіонат Франції з сезону-2023/24 скоротили з 20 до 18 клубів, тож у сезоні 2025/26 буде 34 тури, і зимової паузи немає, тож матчі відбуваються без перерви.

Новачки, які можуть здивувати

Однією з головних сенсацій літа стало повернення клубу "Парі" до Ліги 1 уперше за останні сорок шість років. Команда з передмістя Парижа вже активно укріпила свій склад, планує боротися щонайменше за місце у середині турнірної таблиці.

Ще два новачки Ліги 1, "Мец" і "Лор’ян", хочуть насамперед утриматися серед найсильніших, уникнути швидкого повернення до Ліги 2.

Чого чекати від сезону 2025/26

Хоча Ліга 1 часто вважається найслабшою серед п’яти провідних чемпіонатів Європи, саме вона регулярно дарує футбольному світу нові імена та несподівані сюжети.

У новому сезоні чимало уваги буде прикуто до дебюту Іллі Забарного у складі ПСЖ, адже український захисник має всі шанси швидко стати ключовою фігурою команди.

Не менш цікавою стане спроба "Марселя" та "Монако" кинути виклик парижанам у боротьбі за чемпіонство. Очікується гостра конкуренція за місця у зоні єврокубків, де, ймовірно, з’являться нові несподівані претенденти.

Загалом сезон 2025/26 у Франції обіцяє бути насиченим: з одного боку, ПСЖ із гучними новачками, з іншого - амбітні переслідувачі, які готові використати будь-яку осічку фаворита. І, звісно, український слід у вигляді Іллі Забарного, за яким уважно стежитиме вся країна.

Де і коли дивитися Лігу 1

В Україні матчі Ліги 1 показують на каналах MEGOGO Футбол.

Французи традиційно переносять один матч на п’ятницю ввечері, три поєдинки стартують у суботу з 18:00 до 22:00, а основний ігровий день – неділя, коли матчі проходять із раннього вечора.

Розклад першого туру Ліги 1 2025/26

15 серпня (п’ятниця), 21:45

"Ренн" - "Марсель"

16 серпня (субота), 18:00

"Ланс" - "Ліон"

16 серпня (субота), 20:00

"Монако" - "Гавр"

16 серпня (субота), 22:05

"Ніцца" - "Тулуза"

17 серпня (неділя), 16:00

"Брест" - "Лілль"

17 серпня (неділя), 18:15

"Осер" - "Лор’ян"

"Анже" - "Париж"

"Мец" - "Страсбур"

17 серпня (неділя), 21:45

"Нант" - "ПСЖ"