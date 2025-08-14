ПСЖ виграє Суперкубок УЄФА: неймовірна серія пенальті проти "Тоттенгема"

В італійському Удіне французький "Парі Сен-Жермен" та англійський "Тоттенгем" визначили володаря Суперкубка УЄФА. Основний час завершився без переможця, але у серії пенальті сильнішими виявилися парижани.

Суперкубок УЄФА

13 серпня

ПСЖ - "Тоттенгем" (4:3 по пенальті)

Голи: Лі (85), Рамуш (90+4) - ван дер Вен (39), Ромеро (48)

Хід матчу ПСЖ - "Тоттенгем"

Гра розпочалася рівною боротьбою. На 8-й хвилині ПСЖ створив перший небезпечний момент - Хвічa Кварацхелія пробив повз ближню стійку після атаки з лівого флангу.

Лондонці відповіли контратаками, і на 38-й хвилині Ван де Вен відкрив рахунок після добивання у порожні ворота.

До перерви ПСЖ намагався створити моменти, але штанга врятувала Тоттенгем після удару Кудуса. Простріли Баркола та спроби Сарра блокувалися обороною, і перший тайм завершився з мінімальною перевагою лондонців.

Після перерви Тоттенгем подвоїв перевагу. На 48-й хвилині Ромеро замкнув подачу Порро ударом головою під воротарем Шевальє, і рахунок матчу 0:2 на користь лондонців.

Обидві команди провели кілька замін. У ПСЖ вийшли Лі Кан Ін, Мбає та Руїс, у Тоттенгема - Соланке та Грей.

Парижани намагалися скоротити відставання, але небезпечний удар Дембеле на 71-й хвилині пройшов повз ворота.

Напруга зросла після 79-ї хвилини, коли на полі з’явився Тель, а Лі Кан Ін почав загрожувати воротам суперника.

На 85-й хвилині південнокорейський футболіст скоротив відставання, Вітінья перед штрафним скинув ліворуч, і кореєць пробив здалеку під праву стійку - гол став першим у матчі для ПСЖ.

До другого тайму було компенсовано 6 хвилин, тому вкінці зустрічі боротьба загострилася.

На 90+4 хвилині Хакімі віддав м’яч на правий фланг штрафного Дембеле, який прострілив у голову Рамуша, і той відправив ще один м’яч у ворота лондонців.

Тож, основний час завершився з рахунком 2:2, що перевело матч у серію пенальті.

Серія пенальті

Серія пенальті видалася напруженою та драматичною. Соланке реалізував перший удар і вивів "шпор" уперед, тоді як Вітінья пробив у стійку.

Бентанкур подвоїв перевагу Тоттенгема - 2:0, але французи не здавалися: Рамуш та Дембеле забили свої удари, а Шевальє парирував спробу Ван де Вена.

Ключовим став удар Кан Іна, який вперше вивів ПСЖ уперед у серії - 3:2. Матіс Тель не реалізував наступний удар, але Нуно Мендеш відзначився вирішальним голом, і парижани виграли серію пенальті, здобувши Суперкубок УЄФА.