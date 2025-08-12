ua en ru
10 найдорожчих українських футболістів у світі: на якому місці Забарний?

Вівторок 12 серпня 2025 16:01
Михайло Мудрик, Андрій Шевченко та Ілля Забарний
Автор: Катерина Урсатій

22-річний захисник збірної України Ілля Забарний офіційно став гравцем паризького ПСЖ. Його трансфер з "Борнмута" за 63 мільйони євро без урахування бонусів зробив українця другим найдорожчим футболістом країни в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Забарний - другий найдорожчий українець в історії футболу

Ілля Забарний уклав контракт з ПСЖ до літа 2030 року. Сума угоди - 63 мільйони євро без бонусів - дозволила йому посісти друге місце в списку найдорожчих українських гравців, поступившись лише Михайлу Мудрику, який у 2023 році перейшов до "Челсі" за 70 мільйонів євро.

Цей трансфер також зробив Забарного другим найдорожчим захисником-новачком в історії ПСЖ.

Дорожчим виявився лише Ашраф Хакімі, якого у сезоні 2021/22 придбали за 68 мільйонів євро.

Топ-10 найдорожчих українських трансферів:

  • Михайло Мудрик - 70 млн євро ("Шахтар" - "Челсі")
  • Ілля Забарний - 63 млн євро ("Борнмут" - ПСЖ)
  • Андрій Шевченко - 43,88 млн євро ("Мілан" - "Челсі")
  • Олександр Зінченко - 35 млн євро ("Манчестер Сіті" - "Арсенал")
  • Артем Довбик - 30,5 млн євро ("Жирона" - "Рома")
  • Андрій Ярмоленко - 25 млн євро ("Динамо" - "Боруссія" Дортмунд)
  • Дмитро Чигиринський - 25 млн євро ("Шахтар" - "Барселона")
  • Андрій Шевченко - 23,9 млн євро ("Динамо" - "Мілан")
  • Віталій Миколенко - 23,5 млн євро ("Динамо" - "Евертон")
  • Ілля Забарний - 22,7 млн євро ("Динамо" - "Борнмут")

Зазначимо, що лише двом українським футболістам вдалося двічі потрапити до топ-10 найдорожчих трансферів в історії нашої країни. Це Ілля Забарний та Андрій Шевченко.

Забарний уперше увійшов до списку у 2023 році, коли перейшов з "Динамо" до англійського "Борнмута" за 22,7 млн євро. А вже у 2025-му він очолив рейтинг найбільш гучних літніх переходів, ставши гравцем ПСЖ за рекордні для українського захисника 63 млн євро.

Шевченко ж уперше здійснив рекордний трансфер у 1999 році, коли "Мілан" придбав його у "Динамо" за 23,9 млн євро. У 2006-му він знову потрапив до історії, ставши гравцем "Челсі" за 43,88 млн євро, що на той момент було абсолютним рекордом для українців.

Історичні досягнення трансферу

Забарний став першим українцем у складі паризького клубу та десятим футболістом в історії ПСЖ, чия вартість перевищила 60 мільйонів євро.

Крім того, це другий найдорожчий продаж в історії "Борнмута" після Домініка Соланке (64,3 млн євро).

Його рідний клуб - київське “Динамо" - також отримає вигоду від угоди. Завдяки механізму солідарності кияни зароблять до 11 мільйонів євро.

Кар'єра та статистика

Ілля Забарний - 22-річний центральний захисник збірної України. У січні 2023 року він перейшов з "Динамо" до "Борнмута" за 22,7 мільйона євро.

У сезоні 2024/25 Забарний провів за англійський клуб 39 матчів у всіх турнірах, віддав один асист і 37 разів виходив у стартовому складі.

У складі національної збірної України дебютував у 2020 році та вже має 49 зіграних матчів і три забиті м’ячі.

Також він входить до трійки наймолодших капітанів "синьо-жовтих", очоливши команду у віці 22 роки й 283 дні у грі проти Нової Зеландії.

Україна ПСЖ Футбол
Новини
