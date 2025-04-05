Золота чортова дюжина: ПСЖ – 13-разовий чемпіон Франції
Столичний ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції. Він став першим переможцем однієї з європейських топ-ліг у поточному сезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати Ліги 1.
У 28-му турі команда Луїса Енріке обіграла "Анже" з мінімальним рахунком – 1:0. Це дозволило парижанам достроково завоювати чемпіонський титул (для цього їм вистачило б і нічиєї).
За шість турів до кінця чемпіонату ПСЖ випереджає найближчого переслідувача – "Монако" на 24 очки. Столичний клуб уже ні за яких обставин не втратить першу сходинку.
Для парижан цей титул став 13-м в історії, що є новим рекордом турніру. Друге місце в топі посідає "Сент-Етьєн" з десятьма титулами.
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке здобув друге чемпіонство з командою. Загалом же це його п'ятий трофей з паризьким клубом – ще одного разу він вигравав Кубок і двічі – Суперкубок.
У сезоні-2024/25 ПСЖ претендує на квадрупл. Парижани 24 травня зіграють у фіналі Кубка Франції проти "Реймса". Також вони продовжують боротьбу у Лізі чемпіонів, де вийшли в чвертьфінал. Крім того, команда – серед учасників клубного чемпіонату світу.
Що відомо про ПСЖ
ПСЖ або "Парі Сен-Жермен" (від назви столиці Франції та району Сен-Жермен) з'явився у 1970 році після об'єднання двох клубів – "Париж" та "Стад Сен-Жермен".
Уже в своєму першому професійному сезоні ПСЖ вийшов до Ліги 1, але в сезоні-1971/72 опинився у кризі – через розбіжності в керівництві клуб розділився на два: "Париж" і "Парі Сен-Жермен". Останній був відправлений до третього дивізіону французького футболу.
Втім, ПСЖ швидко повернувся в еліту – вже в сезоні-1974/75 клуб знову грав у Лізі 1 і з того часу жодного разу її не залишав.
Перший трофей ПСЖ здобув у сезоні-1981/82 – Кубок Франції. Наступного року парижани повторили цей успіх, до того ж вперше увійшли до трійки призерів Ліги 1, ставши третіми, і дебютували в єврокубках. А в 1986 році команда вперше стала чемпіоном Франції.
Справжнім гегемоном французького футболу парижани стали, починаючи з 2011 року, коли 70 % акцій клубу купив фонд Qatar Sports Investments. З того часу ПСЖ виграв вже 33 трофеї. Зокрема здобув 11 чемпіонств зі своїх 13-ти. А також у 2020 році вийшов у фінал Ліги чемпіонів.
Перемоги на міжнародній арені – наразі слабке місце паризького клубу. До цього часу він може похвалитися лише одним тріумфом – перемогою в Кубку кубків ще в докатарський період, у 1996 році.
Раніше розповіли, як зіграли українські легіонери в європейських топ-чемпіонатах у суботу 5 квітня.