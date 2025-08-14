ua en ru
Капітан ПСЖ віддав свою медаль Забарному одразу після фіналу Суперкубка

Четвер 14 серпня 2025 09:57
UA EN RU
Капітан ПСЖ віддав свою медаль Забарному одразу після фіналу Суперкубка Ілля Забарний (фото: instagram.com/psg)
Автор: Катерина Урсатій

Парі Сен-Жермен завоював Суперкубок УЄФА, а після фінального свистка капітан команди Маркіньйос вразив вчинком на адресу українського захисника Іллі Забарного.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У матчі за Суперкубок УЄФА французький ПСЖ у серії пенальті здолав англійський "Тоттенгем". Трофей традиційно розігрують між переможцем Ліги чемпіонів та володарем Ліги Європи попереднього сезону.

Новачок парижан Ілля Забарний цього вечора не вийшов на поле. Клуб не встиг включити його до заявки на гру, тож за регламентом він не міг отримати медаль.

Втім, під час святкування перемоги на полі відбулася емоційна сцена. Капітан ПСЖ Маркіньйос підійшов до українця та власноруч надів йому на шию свою медаль переможця. Цей жест підтримки одразу привернув увагу камер та викликав хвилю обговорень серед уболівальників.

Також Забарний мав змогу підняти над головою Суперкубок УЄФА разом із партнерами, зробивши пам’ятні фото з трофеєм.

Дебютувати за нову команду 21-річний захисник може вже найближчої неділі, 17 серпня, у поєдинку першого туру Ліги 1 проти "Нанта".

