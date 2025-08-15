Лига 1 стартует: Забарный готовится к дебюту в ПСЖ - интрига нового сезона

ПСЖ открывает сезон с новыми звездами

Действующий чемпион Франции начнет новый сезон в статусе безоговорочного фаворита. Летняя трансферная кампания клуба была не массовой, но точной, ведь руководство прицельно усилило ключевые позиции.

Самым громким приобретением стал 22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный, который перебрался из английского "Борнмута" за 63 миллиона евро.

Вместе с ним состав пополнил голкипер "Лилля" Люка Шевалье, за которого заплатили еще 40 миллионов.

В матче за Суперкубок УЕФА против лондонского "Тоттенхэма" на поле вышел только Шевалье, тогда как Забарный еще ожидает свой официальный дебют.

В то же время из команды ушел опытный словацкий центрбек Милан Шкриньяр, который подписал контракт с турецким "Фенербахче". А также, итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма покидает французский клуб.

Кто готов бросить вызов чемпиону

В прошлом сезоне ПСЖ финишировал с огромным отрывом в 20 очков от ближайшего преследователя, которым стал "Марсель".

Провансальцы этим летом потратили 65 миллионов евро на двух игроков: флангового нападающего Игоря Пайшао из роттердамского "Фейеноорда" и датского полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга из "Тоттенхэма".

"Монако" обошлось без больших затрат, но удивило возвращением во Францию Поля Погба, пришедшего как свободный агент, а также подписанием опытного защитника Эрика Дайера, тоже без трансферной суммы.

"Ницца" и "Лилль" в межсезонье сделали ставку на омоложение составов: они продали нескольких ключевых исполнителей, но приобрели молодые таланты, вложив значительно меньшие средства.

"Лион" и "Страсбург" выбрали подобную стратегию - отпустили нескольких лидеров, но инвестировали в перспективных игроков с расчетом на будущее.

Напомним, что чемпионат Франции с сезона-2023/24 сократили с 20 до 18 клубов, поэтому в сезоне 2025/26 будет 34 тура, и зимней паузы нет, поэтому матчи проходят без перерыва.

Новички, которые могут удивить

Одной из главных сенсаций лета стало возвращение клуба "Пари" в Лигу 1 впервые за последние сорок шесть лет. Команда из пригорода Парижа уже активно укрепила свой состав, планирует бороться как минимум за место в середине турнирной таблицы.

Еще два новичка Лиги 1, "Мец" и "Лорьян", хотят прежде всего удержаться среди сильнейших, избежать быстрого возвращения в Лигу 2.

Чего ждать от сезона 2025/26

Хотя Лига 1 часто считается самой слабой среди пяти ведущих чемпионатов Европы, именно она регулярно дарит футбольному миру новые имена и неожиданные сюжеты.

В новом сезоне немало внимания будет приковано к дебюту Ильи Забарного в составе ПСЖ, ведь украинский защитник имеет все шансы быстро стать ключевой фигурой команды.

Не менее интересной станет попытка "Марселя" и "Монако" бросить вызов парижанам в борьбе за чемпионство. Ожидается острая конкуренция за места в зоне еврокубков, где, вероятно, появятся новые неожиданные претенденты.

В целом сезон 2025/26 во Франции обещает быть насыщенным: с одной стороны, ПСЖ с громкими новичками, с другой - амбициозные преследователи, которые готовы использовать любую осечку фаворита. И, конечно, украинский след в виде Ильи Забарного, за которым внимательно будет следить вся страна.

Где и когда смотреть Лигу 1

В Украине матчи Лиги 1 показывают на каналах MEGOGO Футбол.

Французы традиционно переносят один матч на пятницу вечером, три поединка стартуют в субботу с 18:00 до 22:00, а основной игровой день - воскресенье, когда матчи проходят с раннего вечера.

Расписание первого тура Лиги 1 2025/26

15 августа (пятница), 21:45

"Ренн" - "Марсель"

16 августа (суббота), 18:00

"Ланс" - "Лион"

16 августа (суббота), 20:00

"Монако" - "Гавр"

16 августа (суббота), 22:05

"Ницца" - "Тулуза"

17 августа (воскресенье), 16:00

"Брест" - "Лилль"

17 августа (воскресенье), 18:15

"Осер" - "Лорьян"

"Анже" - "Париж"

"Мец" - "Страсбур"

17 августа (воскресенье), 21:45

"Нант" - "ПСЖ"