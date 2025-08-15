Лига 1 стартует: Забарный готовится к дебюту в ПСЖ - интрига нового сезона

Новый сезон французской Лиги 1 начнется 15 августа одновременно с чемпионатами Испании и Англии. Главное внимание к "Пари Сен-Жермен", который усилил состав громкими трансферами, среди которых украинский защитник Илья Забарный.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Действующий чемпион Франции начнет новый сезон в статусе безоговорочного фаворита. Летняя трансферная кампания клуба была не массовой, но точной, ведь руководство прицельно усилило ключевые позиции.
Самым громким приобретением стал 22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный, который перебрался из английского "Борнмута" за 63 миллиона евро.
Вместе с ним состав пополнил голкипер "Лилля" Люка Шевалье, за которого заплатили еще 40 миллионов.
В матче за Суперкубок УЕФА против лондонского "Тоттенхэма" на поле вышел только Шевалье, тогда как Забарный еще ожидает свой официальный дебют.
В то же время из команды ушел опытный словацкий центрбек Милан Шкриньяр, который подписал контракт с турецким "Фенербахче". А также, итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма покидает французский клуб.
В прошлом сезоне ПСЖ финишировал с огромным отрывом в 20 очков от ближайшего преследователя, которым стал "Марсель".
Провансальцы этим летом потратили 65 миллионов евро на двух игроков: флангового нападающего Игоря Пайшао из роттердамского "Фейеноорда" и датского полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга из "Тоттенхэма".
"Монако" обошлось без больших затрат, но удивило возвращением во Францию Поля Погба, пришедшего как свободный агент, а также подписанием опытного защитника Эрика Дайера, тоже без трансферной суммы.
"Ницца" и "Лилль" в межсезонье сделали ставку на омоложение составов: они продали нескольких ключевых исполнителей, но приобрели молодые таланты, вложив значительно меньшие средства.
"Лион" и "Страсбург" выбрали подобную стратегию - отпустили нескольких лидеров, но инвестировали в перспективных игроков с расчетом на будущее.
Напомним, что чемпионат Франции с сезона-2023/24 сократили с 20 до 18 клубов, поэтому в сезоне 2025/26 будет 34 тура, и зимней паузы нет, поэтому матчи проходят без перерыва.
Одной из главных сенсаций лета стало возвращение клуба "Пари" в Лигу 1 впервые за последние сорок шесть лет. Команда из пригорода Парижа уже активно укрепила свой состав, планирует бороться как минимум за место в середине турнирной таблицы.
Еще два новичка Лиги 1, "Мец" и "Лорьян", хотят прежде всего удержаться среди сильнейших, избежать быстрого возвращения в Лигу 2.
Хотя Лига 1 часто считается самой слабой среди пяти ведущих чемпионатов Европы, именно она регулярно дарит футбольному миру новые имена и неожиданные сюжеты.
В новом сезоне немало внимания будет приковано к дебюту Ильи Забарного в составе ПСЖ, ведь украинский защитник имеет все шансы быстро стать ключевой фигурой команды.
Не менее интересной станет попытка "Марселя" и "Монако" бросить вызов парижанам в борьбе за чемпионство. Ожидается острая конкуренция за места в зоне еврокубков, где, вероятно, появятся новые неожиданные претенденты.
В целом сезон 2025/26 во Франции обещает быть насыщенным: с одной стороны, ПСЖ с громкими новичками, с другой - амбициозные преследователи, которые готовы использовать любую осечку фаворита. И, конечно, украинский след в виде Ильи Забарного, за которым внимательно будет следить вся страна.
В Украине матчи Лиги 1 показывают на каналах MEGOGO Футбол.
Французы традиционно переносят один матч на пятницу вечером, три поединка стартуют в субботу с 18:00 до 22:00, а основной игровой день - воскресенье, когда матчи проходят с раннего вечера.
15 августа (пятница), 21:45
"Ренн" - "Марсель"
16 августа (суббота), 18:00
"Ланс" - "Лион"
16 августа (суббота), 20:00
"Монако" - "Гавр"
16 августа (суббота), 22:05
"Ницца" - "Тулуза"
17 августа (воскресенье), 16:00
"Брест" - "Лилль"
17 августа (воскресенье), 18:15
"Осер" - "Лорьян"
"Анже" - "Париж"
"Мец" - "Страсбур"
17 августа (воскресенье), 21:45
"Нант" - "ПСЖ"
