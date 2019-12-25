Кузьменко оставили под стражей, а тарифы на тепло могут снизить: новости за 24 декабря

Суд отклонил апелляцию на арест Кузьменко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Юлию Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. Решение суда было встречено криками "Ганьба" и оскорблениями в адрес Киевского апелляционного суда.

Также во время рассмотрения дела Шеремета в зале суда произошел скандал из-за журналистки канала Шария.

Зеленский уволил глав двух ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского. Об этом он заявил во время заседания Совета развития общин и территорий, сообщает РБК-Украина.

Зеленский уволил Бондаренко и Мальского из-за отсутствия результата в областях, которые они возглавляли.

Кабмин упрощает пересечение админграницы с Крымом

Кабинет министров упрощает пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).

В Кабмине анонсировали снижение тарифов на тепло до 30%

Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Гончарук отметил, что с 24 декабря теплопоставщики могут перечислить платежки.

Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования. Об этом говорится на сайте Рады.

Он подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию его деятельности.

В Госдуме анонсировали "широкую встречу" представителей парламентов РФ и Украины

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 24 декабря, анонсировал более широкую встречу представителей парламентов Российской Федерации и Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, парламентарии России и Украины постараются "через парламентское измерение" решить проблему реализации минских договоренностей.

Зеленский подписал закон о ликвидации "площадок Яценко"

Во вторник, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2047-д, который ликвидирует так называемые "площадки Яценко". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Парламент разблокировал подписание закона 12 декабря.

Судья КСУ Мельник написал заявление об отставке

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник написал заявление об отставке. Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

Мельник уходит из КСУ по собственному желанию. На данный момент неизвестны причины такого решения.

В Ровно запретили проведение ЛГБТ-маршей

Ровненский городской совет запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, касающихся "пропаганды девиантного полового поведения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщается, рассмотрение вопроса инициировал депутат от "Свободы" Олег Карпяк. В проекте решения авторы ссылаются на ст. 3 Семейного кодекса Украины: основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества.

Эксперт дал прогноз курса доллара на 2020 год

В начале 2020 года стоит ожидать продолжение укрепления гривны и ее достаточно высокой стабильности как минимум до конца первого квартала. Об этом в интервью РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Как отметил аналитик, курс доллара на конец первого квартала прогнозируется в диапазоне 22,5-23,5 грн/доллар, на конец года при сохранении благоприятной конъюнктуры - не выше 24,5 грн/доллар.