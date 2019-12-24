Судья КСУ Мельник написал заявление об отставке

Фото: Николай Мельник (из открытых источников)

Мельник уходит из КСУ по собственному желанию

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник написал заявление об отставке. Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

В то же время, на данный момент неизвестны причины такого решения.

"Мельник написал заявление об отставке по собственному желанию", - сказал он.

Напомним, в марте 2014 года Счетная комиссия Верховной рады назначила на должность судьи Конституционного суда Украины Николая Мельника. За его назначение проголосовали 244 народных депутата.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 7 декабря Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение, в котором говорится о признании неконституционным законопроекта о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Вывод обязателен, окончательный и не подлежит обжалованию.

Позже комитет по вопросам правовой политики Верховной рады рекомендовал парламенту установить сроки внесения правок в четыре президентские законопроекты изменений в Конституцию. В частности, Рада может исправить законопроект о полномочиях президента назначать председателей НАБУ и ГБР, что был признан неконституционным.