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Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Новости » Политика     24.12.2019 - 12:29
Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон о перезапуске ГБР предусматривает увольнение Романа Трубы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования. Об этом говорится на сайте Рады.

Он подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию его деятельности.

Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР

Отметим, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Документом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.

Как писало РБК-Украина, 23 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что готов покинуть свою должность через три года.

Добавим также, ранее сообщалось, что Труба не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями якобы его разговоров в одном из Telegram-каналов.

Ранее в мессенджере Telegram появился канал, в котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях он якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии Международного валютного фонда.

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