В Кабмине анонсировали снижение тарифов на тепло до 30%

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%

Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Гончарук отметил, что с 24 декабря теплопоставщики могут перечислить платежки.

"По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", - написал он.

Также Гончарук заявил, что платежки за тепловую энергию в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей платежке на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", - уточнил Гончарук

В частности, президент Украины Владимир Зеленский сегодня на заседании Рады развития громад и территорий заявил, что платежки не должны быть для людей приговором.

"Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги это товар, за который нужно платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора. Мы все это всё хорошо понимаем, но есть "но". Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы", - заявил Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 24 грудня 2019 р.

Напомним, 2 декабря Зеленский анонсировал, что украинские власти готовят снижение тарифов на отопление почти в два раза.

Ранее Гончарук предложил внести в Верховную раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" установила на период с 1 января до 1 мая 2020 года гарантированную оптовую цену газа для потребителей. Гарантированная оптовая цена "Нафтогаза "зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).