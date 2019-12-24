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Суд отклонил апелляцию на арест Кузьменко

Новости » Политика     24.12.2019 - 16:38
Суд отклонил апелляцию на арест Кузьменко
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Кузьменко останется под арестом  

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Юлию Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Решение суда было встречено криками "Ганьба" и оскорблениями в адрес Киевского апелляционного суда.

"Решение Печерского районного суда Киева оставить без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение председательствующий судья Юрий Слива.

Отметим, 13 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко по подозрению в исполнении убийства Шеремета.

По данным следствия, Кузьменко прикрепила взрывное устройство к авто журналиста. Организатором преступления считают Андрея Антоненко, который привлек ее в свою преступную группировку. Кроме них, причастными к убийству Шеремета считают Яну Дугарь и супругов Инну и Владислава Грищенко. Кузьменко является детским хирургом, работает в киевской больнице "Охматдит", а также известна волонтерской деятельностью в рамках антитеррористической операции на Донбассе.

Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил под стражей Антоненко
Новости Украины арестПавел ШереметЮлия Кузьменко
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