Зеленский уволил глав двух ОГА

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского. Об этом он заявил во время заседания Совета развития общин и территорий, сообщает РБК-Украина.

Зеленский уволил Бондаренко и Мальского из-за отсутствия результата в областях, которые они возглавляли.

"Я еще раз хочу поблагодарить всех. Поблагодарить двух глав областных государственных администраций. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - заявил он

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 24 грудня 2019 р.

Президент поблагодарил их за работу и уволил.

"Поэтому я хочу поблагодарить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Мы вам благодарны за работу. И главе Львовского ОГА Маркиану Мальскому", - уточнил он.

Отметим, Мальский пробыл на посту глави Львовской ОГА 5 месяцев. До назначения на должность главы Львовской ОГА Мальский был почетным консулом Австрии в Львове. Также он является председателем западно-украинского филиала юридической компании Arzinger. И Бондаренко пробыл на посту глави Закарпатской ОГА 5 месяцев.

Ранее Зеленский назначил Романа Боднара председателем Черкасской областной государственной администрации, Андрея Прокопенко председателем Черниговской ОГА и Игоря Сопеля - Тернопольской.

Также Алексей Чернышов стал новым председателем Киевской областной государственной администрации. До этого Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, который ранее написал заявление об отставке.